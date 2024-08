Bêta Black Ops 6 : à quelle heure, comment participer, les contenus et toutes les infos pour ne rien rater !

Prévu pour le 25 octobre 2024, Call of Duty Black Ops 6 ouvrira ses portes peu de temps avant par le biais d’une bêta fermée et d’une bêta ouverte à tous. Voici les dates et la méthode pour y accéder.

C’est devenu une tradition pour les fans de la licence. Chaque année à cette même période, un nouvel opus débarque sur les étals. L’année dernière, c’était Modern Warfare III, qui était sans aucun doute l’un des pires de la série, qui avait été commercialisé. Les nouveautés de Call of Duty Black Ops 6 vont-elle suffire à redorer le blason de la célèbre franchise ?

Vous aurez l’occasion de vous faire votre propre idée grâce à deux bêta qui vont arriver très vite puisque la première commence dès le 30 août et est réservée à ceux ayant précommandés le jeu. Une autre bêta ouverte arrivera en septembre et sera accessible à tous. Voici tout ce qu’il y a avoir sur les bêta de Black Ops 6.

La première bêta sera accessible uniquement à ceux qui ont précommandé le jeu et arrivera le vendredi 30 août à 19h et se terminera le mercredi 4 septembre à 19h. Une deuxième, accessible à tous, démarrera le vendredi 6 septembre à 19h et prendra fin le lundi 9 septembre à la même heure.

Il n’est pas nécessaire d’avoir précommandé le jeu pour jouer à celle-ci et sera très utile pour vous faire un avis et ainsi décider de prendre ou non le titre d’Activision-Blizzard. Notez que la bêta sera accessible à toutes les plateformes où le jeu est prévu.

Rien de bien compliqué. Dans un premier temps, les abonnés au Xbox Game Pass y auront bien accès, et n’auront donc pas besoin de précommander le jeu pour accéder aux deux bêtas. D’ailleurs, le soft sera disponible Day one sur le Game Pass. Si vous avez précommandé l’édition numérique, quelle que soit la plateforme, Xbox, Playstation, Battle.net ou steam sur PC, vous n’avez pas besoin de rentrer un quelconque code pour télécharger le jeu. Il sera directement disponible aux dates prévues.

En revanche, pour l’édition physique, un code pour l’accès anticipé à la Bêta vous a normalement été remis via email ou sur le ticket de caisse. Si vous n’avez rien reçu, vous devriez contacter le revendeur qui vous a vendu la précommande. Il s’agit d’un code à 13 caractères.

Vous devez posséder un compte Call of Duty.

Renseignez votre code sur le site officiel pour débloquer votre accès

Une fois le code activé, vous serez automatiquement inscrit.

Les joueurs inscrits recevront un mail contenant un lien pour accéder à la bêta

Pour ceux ayant une connexion assez lente, sachez qu’il est déjà possible de précharger la bêta depuis le 28 août. Pour cela, allez sur le Xbox Store ou dans le Playstation Store.

❓ À quoi s’attendre pour la bêta de Black Ops 6 ?

La bêta de Black Ops 6 contiendra 8 cartes, dont 5 Core et 3 Strike.

Core :

Scud

Skyline

Babylon

Rewind

Derelict

Strike :

Gala

Pit

Stakeout

Les cartes Core sont conçus exclusivement pour des matchs en 6vs6, tandis que les cartes Strike peuvent être jouables aussi bien en 2vs2 qu’en 6vs6. En ce qui concernent les modes de jeux, vous pourrez en tester un bon nombre. Il y aura les classiques “match à mort par équipe” et “Domination”, ainsi que d’autres prisés par les fans :

Hardpoint

Face Off Kill Confirmed

Face Off TDM

Kill Order

Face Off Kill Order

La principale nouveauté est l’Omnimouvement, et il y aura un tutoriel dans la bêta afin de se familiariser avec cette nouvelle façon de se déplacer. Les joueurs pourront sprinter, plonger et glisser dans n’importe quelle direction et pivoter à 360 degrés lorsqu’ils sont couchés.

Cependant, le mode zombies semble être absent de cette bêta. Rappelons que le mode Zombies va revenir aux sources avec le retour des manches.

Quelle est la taille de la bêta de Black Ops 6 ?

Call of Duty a centré toutes ses activités sur une seule et même application, quelle que soit la plateforme. La taille de la bêta sera d’environ 35 Go sur les dernières consoles si vous avez installé la mise à jour de la Saison 5. Si CoD n’est pas encore installé sur votre machine, les données peuvent s’élever jusqu’à 80 Go sur PS5.

🕹️ Sur quelles plateformes Black Ops 6 sera-t-il disponible ?

Call of Duty Black Ops 6 sera commercialisé sur un grand nombre de supports, puisque Activision a fait le choix de continuer à exploiter les consoles d’ancienne génération, désormais âgées de 11 ans. En effet, vous pourrez y jouer sur PS4 et Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, ainsi que sur PC via Steam, Battle.net et Microsoft Store. Par ailleurs, les configurations requises pour jouer sur PC sont désormais connues.

