Call of Duty Black Ops 6 : une fuite massive dévoile les cartes multijoueur et du gameplay

De nombreuses photos et vidéos de Call of Duty : Black Ops 6 viennent de fuiter en ligne. Le leak permet aussi de découvrir quelles sont les cartes que les joueurs pourront parcourir dans le multijoueur du FPS.

© Activision

Dire que le FPS Call of Duty : Black Ops 6 fait partie des jeux les plus attendus de cette fin d’année 2024 est un doux euphémisme. Comme chaque année, de nombreux fans attendent avec impatience de migrer vers ce nouvel épisode de la licence d’Activision.

Black Ops 6 promet notammejt le retour du mode Zombies par manches et la présence de cartes remasterisées des anciens opus afin d’attirer les joueurs. Malheureusement pour Activision, une partie du contenu de BO 6 vient de fuiter en ligne.

Une fuite massive dévoile les maps du multijoueur de Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty : Black Ops 6 va se montrer en profondeur lors de l’événement Call of Duty : Next, le 28 août à 19h. Il ne manquera certainement pas de surprises, mais quelques-unes d’entre elles viennent de fuiter sur Internet.

Des images et des clips vidéos d’une version en développement, ne représentant donc pas l’état final de Black Ops 6, inondent la toile. La fuite permet avant tout de savoir quelles cartes devraient être intégrées au multijoueur du jeu développé par Treyarch et Raven Software. Voici la liste non officielle des maps de Call of Duty : Black Ops 6.

Babylon

Canals

Catacomb

Dig (remasterisée)

Hacienda (remasterisée)

Island

Firing Range (remasterisée)

Flat

Nuketown (remasterisée)

Pillage

Radar

Red Card

Russian Base (WMD remasterisé)

Socotra 2 (Yemen remasterisé)

Stealth

Strip Mall

Train Graveyard

Veiled (Fringe remasterisé)

Vorkuta

Vorkuta Mine

On savait déjà que Black Ops 6 intégrerait plusieurs cartes remasterisées des anciens épisodes, mais ce leak massif permet, a priori, de savoir lesquelles seront jouables. Activision tente actuellement de bloquer l’accès aux photos et vidéos en les signalant pour violation des droits d’auteur sur X.

Cependant, vous trouverez encore quelques captures et séquences de gameplay sur le réseau social et sur Reddit. Rappelons que le titre est toujours en développement et surtout qu’on ne sait pas de quand date la build d’où proviennent les photos et vidéos. Elle ne représente donc pas la qualité de la version finale de Call of Duty : Black Ops 6.