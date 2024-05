Call of Duty Black Ops 6 : les bonus de précommande fuitent, du beau contenu à récupérer

© Activision

Activision publiait Call of Duty : Modern Warfare III en novembre 2023, sans parvenir à enthousiasmer ni la presse ni les joueurs avec son FPS, notamment à cause d’une campagne trop courte et d’un manque de nouveautés.

Avec Call of Duty : Black Ops 6, qui se dévoilera le 9 juin prochain dans la foulée du Xbox Games Showcase, Activision espère certainement faire mieux grâce au savoir-faire de Treyarch, développeur des précédents Black Ops. L’opération séduction devrait commencer bientôt, puisque l’éditeur compterait déjà gâter les joueurs qui précommandent le jeu et surtout son édition spéciale.

Les bonus de précommandes de Call of Duty : Black Ops 6 fuitent en ligne

Même si Call of Duty : Black Ops 6 sera disponible dans le Game Pass dès son lancement, de nombreux joueurs devraient tout de même précommander le jeu. Le dataminer BobUK est parvenu à découvrir les bonus que pourraient récupérer ceux qui achèteront le FPS avant sa sortie.

Les joueurs obtiendraient trois versions du skin d’opérateur du sergent Frank Wood, comme le révèle l’image partagée par le dataminer. L’édition Vault donnerait droit à plusieurs bonus : des skins d’armes, un Passe de combat BlackCell, une machine GobbleGum à utiliser en mode Zombies ainsi que les skins évoqués plus haut.

Le leaker CharlieIntel, lui, affirme qu’il existe bien un pack cross-gen de Call of Duty : Black Ops 6 comme ce fut le cas pour Modern Warfare 3 l’an dernier. Cela signifierait que Black Ops 6 sortira bien sur PS4 et Xbox One.

Black Ops 6 now officially confirmed for last-gen



Logo for Black Ops 6 Cross-Gen Bundle found in files pic.twitter.com/WFNB1O0MGa — CharlieIntel (@charlieINTEL) May 29, 2024

Les précommandes du nouvel opus de Call of Duty devraient ouvrir directement après la conférence dédiée au jeu le 9 juin prochain. Nous saurons alors si les fuites disaient vrai quant aux bonus que pourraient récupérer les acheteurs.

Comme pour GTA 6, vous devrez vous méfiez des fausses précommandes et passer par les sites des éditeurs, des constructeurs ou des plateformes sécurisées pour acheter le jeu.