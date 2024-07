CANAL+ lance plus de 30 nouvelles chaînes d’un coup, voici la liste

CANAL+ vient de déployer un grand nombre de nouvelles chaînes sur les box TV et myCANAL ce 16 juillet. La plupart d’entre elles serviront à la diffusion des compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Voici la liste.

CANAL+ annonçait récemment l’arrivée de plusieurs nouvelles chaînes de foot à la rentrée prochaine. Logique, étant donné que le groupe possède l’intégralité des droits de diffusion du nouveau format de la Ligue des champions, qui comptera plus de matchs que jamais.

Évidemment, l’échéance sportive la plus importante de l’année demeure les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. À cette occasion, CANAL+ vient de lancer plus de 30 nouvelles chaînes ce 16 juillet.

CANAL+ déploie plus de 30 nouvelles chaînes ce 16 juillet, découvrez la liste

CANAL+ vient de déployer une palanquée de nouvelles chaînes ce 16 juillet. Sept nouvelles chaînes Eurosport sont disponibles pour les abonnés, numérotées de 3 à 9. Les amateurs de sport pourront également suivre Paris 2024 sur 24 chaînes Eurosport 360 supplémentaires.

Ce 16 juillet marque aussi le lancement d’Eurosport 4K SDR et sa déclinaison HDR si vous disposez d’un téléviseur compatible avec cette norme. Vous pouvez retrouver toutes ces chaînes en ADSL et Fibre sur les décodeurs Free, SFR, Bouygues, Orange et sur myCANAL.

Notez simplement qu’Eurosport 4K HDR n’est pas disponible sur Orange. Le Figaro TV et CNN font aussi leur arrivée aujourd’hui. Voici la liste complète des nouvelles chaînes de CANAL+ :

Eurosport 3

Eurosport 4

Eurosport 5

Eurosport 6

Eurosport 7

Eurosport 8

Eurosport 9

Eurosport 360 9 à 32

Le Figaro TV

CNN

La prise en compte du plan de service étant déjà faite, vous pouvez profiter de ces nouveaux canaux dès maintenant. Pensez à mettre à jour votre décodeur manuellement si celle-ci n’a pas été effectuée automatiquement. Rappelons que France 2 et 3 sont aussi disponibles en HDR et Dolby Atmos pour les JO 2024 sur certaines box TV.