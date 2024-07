Freebox : deux nouvelles chaînes en UHD HDR disponibles pile à temps pour les JO 2024

© Free

Les téléviseurs supportant la 4K et le HDR sont maintenant largement démocratisés. Vous pouvez même trouver des TV de ce type à des prix très raisonnables, ce qui n’était évidemment pas le cas il y a quelques années.

En revanche, il n’existe que très peu de chaînes diffusant en UHD, à quelques exceptions près. France 2 et France 2 sont disponibles en UHD depuis peu, mais les abonnés Free attendaient encore de pouvoir en profiter sur leur box. Bonne nouvelle, les deux chaînes viennent d’arriver en UHD HDR.

France 2 et France 3 disponibles dès maintenant en UHD HDR sur votre Freebox

France 2 et France 3 en UHD ont d’abord fait leur arrivée progressivement sur la TNT avant d’apparaître sur les box des différents opérateurs. Orange était le premier à accueillir France 2 en UHD juste à temps pour Roland-Garros.

Les deux premières chaînes du groupe France TV sont disponibles en UHD HDR et Dolby Atmos depuis début juillet chez certains opérateurs. Dès maintenant, les abonnés Freebox peuvent aussi profiter du contenu de France 2 et France en UHD avec le High Dynamic Range.

Que vous possédiez la Freebox Ultra, Delta ou Pop, vous trouverez à présent quatre nouvelles chaînes sur votre décodeur. Voici la liste des canaux ajoutés par Free :

France 2 UHD : canal 102

: canal 102 France 2 UHD HDR : canal 103

: canal 103 France 3 UHD : canal 104

: canal 104 France 3 UHD HDR : canal 105

Rappelons que votre téléviseur doit être compatible avec la définition 4K pour profiter de l’UHD et avec le HDR afin de bénéficier de cette technologie. Il ne faut que quelques secondes pour se rendre compte que la différence est frappante entre les versions classiques de France 2 et France en HD et leur déclinaison UHD HDR.

Le contraste est bien meilleur, plus profond et la qualité d’image vraiment au rendez-vous. De quoi apprécier au mieux les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Rappelons que CANAL+ vient aussi de se mettre au diapason en lançant plus de 30 nouvelles chaînes ce 16 juillet.