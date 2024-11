Canal+ obtient une nouvelle victoire dans la chasse aux sites pirates

La Justice Française n’en a pas fini avec les sites pirates et Canal+ non plus, qui a, une nouvelle fois, obtenu gain de cause auprès de Google et Cloudflare, les obligeant à bloquer une longue liste de sites jugés illégaux.

© Envato

Pour stopper le piratage de matchs sportifs, Canal+ avait déjà, en 2023, assigné en justice les fournisseurs d’accès internet (FAI) français, exigeant le blocage de plus d’une centaine de sites IPTV illégaux.

Au mois d’avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris prononçait la décision de blocage d’une nouvelle liste d’une cinquantaine de sites pirates, par laquelle Bouygues, Orange, Free et SFR.

En début d’année, le groupe entame une nouvelle procédure de censure DNS visant à bloquer l’accès aux sites de streaming illégaux. Cette demande en justice visait particulièrement les services Google, Cloudflare et Cisco (OpenDNS), et s’est soldée par la suspension pure et simple des serveurs DNS gérés par Cisco.

Google et Cloudflare se sont opposés à ces mesures de blocage, invoquant la liberté d’expression, des mesures coûteuses et inefficaces et des blocages excessifs, mais aujourd’hui, le tribunal a rejeté la demande de report en appel et contraint les entreprises à bloquer de nombreux sites de streaming illégaux.

L’ordonnance, rendue en vertu de l’article L.333-10 du code du sport français, oblige les géants de la technologie à empêcher les utilisateurs d’accéder à des flux non autorisés de matchs de la Champions League et de la Premier League.

https://twitter.com/AlexArchambault/status/1861766486915694671

Quels sont les nouveaux sites visés ?

Une première liste a été dévoilée, visant plus d’une douzaine de sites de retransmission de matchs tels que Footybite, Hesgoal et Livekoora. Canal+ est retourné devant les tribunaux à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, obtenant de nombreuses ordonnances de blocage DNS qui ajoutent de nombreux autres domaines de streaming pirates à la liste existante.

Voici la liste de tous les noms de domaine concernés :