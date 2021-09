Captain Marvel 2 : Brie Larson partage son entraînement sportif intense

Captain Marvel s’apprête enfin à revenir sur le devant de la scène. Après une incursion remarquée dans la scène post-générique de Shang-Chi, Claire Danvers reprend du service. Le personnage s’est déjà offert un premier opus réussi, et une apparition choc dans Avengers : Endgame. Si beaucoup la considère comme l’une des figures les plus puissantes du MCU, ce n’est pas pour rien ! En effet, la comédienne Brie Larson s’astreint à un entraînement sportif de haut niveau. Le tournage vient tout juste de débuter et le film devrait logiquement sortir pour novembre 2022. On retrouvera d’ailleurs dans cette nouvelle mouture Teyonah Parris (Monica Rambeau) et Mrs Marvel (Iman Vellani).

Captain Marvel sauve le monde (et soulève de la fonte en salle) – Crédit : Marvel Studios

C’est sur Instagram que Larson dévoile ses prouesses athlétiques. Pour être au top de sa forme, la jeune femme ne lésine pas sur ses efforts. Car être une super-héroïne demande de la force, de l’abnégation et surtout de l’endurance.

Captain Marvel : Brie Larson donne tout pour garder la forme

La comédienne est du genre ultra-active sur les réseaux sociaux. Depuis quelques temps déjà, elle partage avec ses fans son travail dans le cadre d’une mini-série de vidéos. Elle possède également sa propre chaîne YouTube, affichant fièrement un demi-million d’abonnés au compteur. Malgré un planning chargé, Larson continue de partager son quotidien sur la toile. Pompes à un bras, séances de musculation : tout y passe. Ce genre de pratique sportive semble être un véritable exutoire pour la comédienne.

Dévouée à son personnage, Larson ne laisse rien au hasard. Très enthousiaste, la jeune femme a préparé son rôle avec infiniment de sérieux. Outre son activité physique, l’actrice a lu tous les comics sources et a exploré le campus Avengers. Autant dire qu’elle n’a pas mérité pour rien son titre de « vengeur le plus fort ». Contrairement à de nombreux comédiens qui ont tourné le dos à Marvel et acculé le studio, Larson, elle, reste fidèle à sa production fétiche.

Il faudra s’armer de patience pour découvrir le résultat final. Mais Captain Marvel 2 promet de faire une nouvelle fois dans le grandiose. Entre scènes d’action vitaminées et intrigue palpitante, les fans risquent d’en prendre plein les yeux. Rendez-vous est donné dans un peu plus d’un an !

Source : Screenrant