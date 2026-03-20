iOS 26.4 : CarPlay introduit enfin ces IA populaires dans votre voiture

Les utilisateurs d’Apple CarPlay peuvent se réjouir : la mise à jour iOS 26.4 introduit enfin leurs chatbots préférés dans l’habitacle. ChatGPT, Google Gemini et Claude deviennent compatibles avec le système d’infodivertissement embarqué.

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Le déploiement d’iOS 26.4 débutera dans quelques jours. La mise à jour du système d’exploitation va notamment bouleverser les usages sur CarPlay. Il sera bientôt possible de converser avec vos chatbots préférés qui auront droit à leur propre application. Alors que la pomme est pointilleuse sur les applications compatibles avec son système de mirroring, elle lâche du lest en autorisant le déploiement des assistants vocaux dopés à l’IA à bord de nos voitures.

Les utilisateurs vont donc pouvoir discuter avec ChatGPT, Gemini ou encore Claude qui s’afficheront sur l’écran d’infodivertissement. Le tout sera toutefois bien encadré. Seules les interactions vocales seront autorisées pour des raisons évidentes de sécurité. L’objectif sera de proposer une expérience mains libres, permettant au conducteur de converser sans quitter la route des yeux.

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ChatGPT, Gemini et Claude s’invitent sur CarPlay mais Siri reste la référence

A noter qu’Apple a restreint l’utilisations des commandes vocales : il ne sera pas possible d’activer les assistants avec des déclencheurs comme “Hey ChatGPT” ou “OK Gemini”. Les usagers pourront tout de même configurer des raccourcis Siri pour passer plus facilement de l’assistant vocal à leur chatbot fétiche.

Autre limitation, il sera impossible de remplacer Siri par un chatbot tiers. L’assistant vocal garde la primeur sur de nombreuses actions. Sur les véhicules compatibles avec CarPlay Ultra, il est notamment possible d’utiliser Siri pour gérer certaines fonctions du véhicule — chauffage, ventilation, réglages audio — et d’accéder à des informations essentielles sur la voiture par simple commande vocale.

A l’inverse, les chatbots IA compatibles avec CarPlay n’auront accès ni aux réglages du véhicule ni aux fonctions de l’iPhone. Ils apporteront tout de même une réelle valeur ajoutée dans leur domaine de prédilection : la richesse conversationnelle. Un chatbot comme ChatGPT se distingue par sa capacité à répondre à des questions complexes et à tenir une discussion sur n’importe quel sujet.

Anthropic, OpenAI et Google devront mettre à jour leurs applications pour y ajouter la compatibilité CarPlay. Il est donc possible que leurs chatbots ne soient pas disponibles sur le système embarqué dès la sortie d’iOS 26.4.