CarPlay : WhatsApp lance enfin sa vraie application, avec une interface digne de ce nom

Meta vient de publier une application native WhatsApp pour CarPlay, accessible à tous les possesseurs d’iPhone. Fini le bricolage via Siri : l’écran de bord affiche désormais vos conversations, vos appels et vos contacts favoris.

WhatsApp déploie une application native sur CarPlay, accessible à tous les possesseurs d’iPhone depuis le 7 avril 2026. © Shutterstock

Jusqu’ici, WhatsApp sur CarPlay relevait du minimum syndical. On appuyait sur l’icône, Siri prenait la main, et il fallait tout dicter à l’aveugle. Pas de liste de conversations, pas d’historique d’appels, rien de visuel. Avec la version 26.13.74 pour iOS, distribuée sur l’App Store depuis le 7 avril 2026, l’expérience change du tout au tout.

Une interface pensée pour le tableau de bord

L’application propose trois onglets. Le premier présente les discussions récentes, avec le nom du contact, l’horodatage du dernier message et les indicateurs habituels (conversation épinglée, mise en sourdine, message non lu). Le deuxième onglet rassemble l’historique des appels, entrants, sortants ou manqués, avec la possibilité de rappeler d’un simple tap. Le troisième donne accès aux contacts favoris, synchronisés depuis l’iPhone, pour joindre ses proches sans faire défiler toute la liste.

La saisie reste vocale. Aucun clavier ne s’affiche, conformément aux exigences d’Apple en matière de sécurité au volant. Les messages et appels demeurent chiffrés de bout en bout, comme sur la version mobile classique.

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La mise à jour est disponible dès maintenant depuis l’App Store. © Tom’s Guide

CarPlay attire enfin les poids lourds

La sortie de WhatsApp accompagne une semaine riche pour la plateforme embarquée d’Apple. ChatGPT a profité d’iOS 26.4 pour proposer son mode vocal conversationnel directement sur l’écran du véhicule. Google Meet s’est également invité à bord, avec la jonction audio aux réunions et la consultation de l’agenda. Après des années de relatif immobilisme, CarPlay semble retrouver une dynamique portée par les développeurs tiers.

Pour profiter de la nouvelle interface, il suffit de mettre à jour WhatsApp via l’App Store, puis de connecter son iPhone à un véhicule compatible CarPlay. L’application apparaît automatiquement sur le tableau de bord.

Source : WABetaInfo, 8 avril 2026