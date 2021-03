CD Projekt RED n’annoncera plus les nouveaux jeux à l’avance après le fiasco de Cyberpunk 2077

La sortie de Cyberpunk 2077 était incontestablement l’une des pires sorties de jeux vidéo de l’année 2020. Les développeurs avaient eux-mêmes confirmé que les responsables du studio polonais avaient poussé la sortie alors qu’il restait du travail à faire. Quoi qu’il en soit, CD Projekt RED a désormais perdu la confiance de nombreux joueurs. Il s’est donc retrouvé contraint à prendre des décisions concernant sa stratégie marketing.

Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Dans une vidéo de mise à jour de la stratégie marketing adressée aux investisseurs, l’éditeur CD Projekt a annoncé que les nouveaux jeux seront désormais présentés peu de temps avant leur sortie. En effet, Cyberpunk 2077 avait été annoncé pour la toute première fois en mai 2012. Après plus de huit ans d’attente, beaucoup de joueurs se sont retrouvés déçus du contenu proposé par le jeu et aussi des fonctionnalités qui ont été abandonnées par les développeurs.

Les prochains jeux de CD Projekt RED seront présentés sur toutes les plateformes

De manière générale, tous les studios de développement de jeux vidéo doivent savoir annoncer leurs prochains titres aux joueurs sans pour autant créer des attentes démesurées. Bien que Cyberpunk 2077 se soit vendu à plus de 13 millions de copies en dépit des bugs et des problèmes, il a fait chuter l’estime que les joueurs ont pour le studio polonais. Celui-ci était effectivement très réputé depuis la sortie de l’excellent The Witcher 3 : Wild Hunt.

Le vice-président principal du développement commercial chez CD Projekt, Michal Nowakowski, a expliqué dans la vidéo aux investisseurs que le studio « attendra d’être beaucoup plus proche du lancement d’un jeu pour commencer à montrer des choses comme des bandes-annonces et des démos ou à présenter les mécaniques de manière approfondie ». Les projets pourront toujours être teasés bien à l’avance, mais ils ne seront plus révélés trop tôt avant la sortie. De plus, Michal Nowakowski a aussi précisé que les roadmaps (aussi appelées feuilles de route en français) des campagnes de marketing des prochains jeux ne seront plus prévues pour cinq ans, mais seulement un an.

Enfin, un autre changement majeur de la stratégie marketing de CD Projekt RED est que toutes les présentations des prochains jeux seront effectuées sur chaque plateforme. Cela évitera à l’avenir d’avoir des versions complètement ratées comme les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077. Toutes ces mesures indiquent donc que le studio polonais a appris de ses erreurs. Il fait en sorte qu’elles ne se reproduisent pas pour les prochaines sorties.

Source : Screen Rant