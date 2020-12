Cyberpunk 2077 : CD Projekt reconnaît avoir bâclé les versions PS4/Xbox One

CD Projekt prend enfin la parole à propos des versions polémiques de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One.

C’était sans aucun doute l’un des jeux attendus de cette année 2020. Après 8 ans de développement, Cyberpunk 2077 est disponible depuis le 10 décembre ! CD Projekt a fait son maximum pour éviter les leaks, même si les scènes de sexe sont apparues sur Pornhub, et plusieurs millions de joueurs profitent désormais du jeu. Cyberpunk 2077 est un jeu de rôle aux multiples embranchements scénaristiques, totalement immersif, avec de nombreuses options cachées. Mais alors que personne ne s’y attendait, une polémique est venue pointer le bout de son nez. Pour faire simple, les versions PS4 et Xbox One sont simplement hideuses et bourrées et bugs. Certains joueurs ont expressément demandé un remboursement, tandis que la rédaction vous montre la démarche à suivre pour cela. Après plusieurs jours de silence, CD Projekt prend la parole et reconnaît que les versions PS4 et Xbox One sont ratées.

Un scandale que CD Projekt reconnaît

Aussi bon soit le jeu en terme d’immersion, gameplay, écriture, Cyberpunk 2077 ne doit pas être excusé pour les pitoyables versions PS4 et Xbox One livrées par CD Projekt. On imagine que le crunch intensif pour ne pas retarder le jeu, à nouveau, est notamment responsable de cette situation et un travail bâclé. Et ça, le co-PDG de CD Projekt, Adam Kiciński, le reconnaît.

Après trois retards, le comité de direction était trop concentré sur la sortie du jeu. Nous avons sous-estimé l’ampleur et la complexité des soucis, et avons ignoré les signaux sur la nécessité d’avoir plus de temps pour l’affiner sur les consoles de dernière génération. C’était une mauvaise idée et à l’opposé de notre philosophie. Pendant la campagne marketing, nous avons principalement montré le jeu sur PC.

– Adam Kiciński

L’homme reconnaît également que cette polémique entache l’image de Cyberpunk 2077, mais également de CD Projekt. Adam Kiciński affirme que les développeurs bossent pour corriger les versions PS4 et Xbox One.

Cela a provoqué une perte de confiance et de réputation que nous avons bâtie pendant de nombreuses années. C’est pourquoi nous allons nous concentrer sur ces points. Nous bossons sur la correction de Cyberpunk 2077 sur les consoles de dernière génération.

Les prochaines mises à jour ont été publiées ce weekend, et le seront la semaine prochain. De grosses updates sont programmées pour janvier, février, puis des correctifs plus mineurs. Bien évidemment, les joueurs PC auront également droit à des correctifs réguliers. Nous ferons le maximum pour vous montrer que nous respectons nos valeurs.

– Adam Kiciński

Cyberpunk 2077 est disponible sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One (y jouer sur PS4 Pro et Xbox One S est plus que recommandé). Le jeu arrivera plus tard sur PS5 et Xbox Series X/Series S mais les consoles peuvent déjà en profiter grâce à la rétrocompatibilité. Quant aux joueurs déjà occupés à parcourir Night City, voici notre tuto pour gagner rapidement de l’argent.

