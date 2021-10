Ce fan de Tesla a accumulé 3 millions de kilomètres de recharge gratuite

Crédits image : Andy Slye / Youtube

Andy Slye est un fan de Tesla qui dispose de sa chaîne Youtube, dans laquelle il réalise des vidéos sur les voitures de la marque. Ses fans et ses followers ont été si sensibles à sa promotion des voitures électriques que beaucoup d’entre eux sont devenus ses filleuls dans le cadre du programme de parrainage de Tesla.

Le fan de Tesla détient le record du monde de parrainages

En récompense, Tesla offre aux parrains des kilomètres de recharge gratuite dans ses bornes de recharge. C’est ainsi qu’Andy Slye a accumulé, tenez-vous bien, deux millions de miles de recharge gratuite, soit 3 219 000 kilomètres. Ou, pour donner un ordre d’idée plus parlant, plus de 80 fois le tour de la Terre, ou 10 fois la distance Terre-Lune. Ce nombre est si élevé qu’Andy Slye pense détenir le record du monde pour le nombre de filleuls parrainés dans le cadre du programme de recharge gratuite.

Seulement voilà, maintenant qu’il dispose de ces millions de miles gratuits à dépenser, le programme de parrainage de Tesla vient d’être stoppé. Cette année, le constructeur de véhicules électriques reçoit quasiment plus de commandes qu’il ne peut en absorber, et sa demande en véhicule a atteint des sommets. Tesla a même augmenté pour la deuxième fois le prix de ses modèles de voitures les plus vendues.

Pour tout dépenser, le Youtubeur devrait faire 80 fois le tour de la Terre en 2 ans avec sa Tesla

Le défi d’Andy Slye est simple : réussir à utiliser ces millions de miles de recharge gratuite avant leur date d’expiration, en mai 2023, ce qui serait un exploit vraiment épique. Car s’il parvenait à tous les dépenser en un peu moins de deux ans, il deviendrait alors aussi détenteur du record du plus grand nombre de kilomètres parcourus dans une Tesla sur une période donnée. Le Youtubeur a expliqué à ses fans dans une récente vidéo (ci-dessous) comment il comptait faire.

Le fan a modestement entamé son défi par « le plus long voyage en voiture qu’il ait jamais fait avec sa Tesla Model 3 », indique-t-il dans sa vidéo, en partant de Louisville au Kentucky, au centre des États-Unis, pour aller au Maine, sur la côte Est des USA. Un « long » voyage de 2 000 kilomètres… qu’il devra répéter 1 600 fois avant mai 2023 pour espérer dépenser tous ses miles ! Une chance infime qu’il y parvienne, donc, mais souhaitons lui quand même bonne chance… et de rester prudent sur la route, surtout s’il se repose sur la conduite autonome qu’Elon Musk a beaucoup survendue lors de la dernière réunion des actionnaires de Tesla.

Source : Andy Slye / Youtube