Ce puzzle peut vous faire gagner 1 million de dollars !

Une fortune peut se cacher derrière le QR Code reconstitué – Crédit : Two Million Puzzle

Les amateurs de puzzle sont légion. Ce jeu de patience et de logique se décline dans de multiples versions. Il est apprécié autant par les enfants que par les adultes. MSCHF commercialise actuellement un puzzle pour le moins particulier. Une fois que les 500 pièces sont assemblées, il dévoile un QR Code qu’il faut scanner avec l’appareil photo de son smartphone ou de sa tablette.

Le joueur sera ensuite redirigé vers une page web où il devra entrer le code secret fourni dans la boîte. Il connaîtra enfin le montant de sa récompense. Notez que chaque puzzle est gagnant. Il est possible de remporter 1 $, 100 $, 1000 $, 5000 $, 10 000 $, 100 000 $, 250 000 $, 500 000 $ ou 1 M $. Comme son nom l’indique, The 2 Million Dollar Puzzle inclut deux lots de 1 million de dollar chacun.

Deux lots d’un million de dollars se cachent dans les puzzles

Mais quid de la complexité du puzzle ? « Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus difficile, c’est un 5 », assure le site officiel. Le puzzle semble donner du fil à retordre à certains joueurs, aucun modèle n’étant fourni (et pour cause, cela enlèverait tout l’intérêt de la démarche). « Wow, ce puzzle est difficile, ma femme a travaillé dessus pendant une semaine, et elle y travaille toujours !!! », souligne un acheteur cité par le New York Post.

Pour réclamer son prix, il suffit d’indiquer son adresse e-mail. Les gains seront ensuite envoyés par e-mail sous la forme d’un chèque numérique. Le jeu se termine le 10 janvier 2024. Tous les prix doivent être réclamés avant le 28 février 2024. Sur le site officiel, le puzzle de 500 pièces coûte 30 dollars, une somme qui chute si vous en achetez plusieurs.

On regrette toutefois que cette opération se cantonne exclusivement au territoire américain, les livraisons de puzzles étant uniquement disponibles aux États-Unis. Seuls nos lecteurs expatriés outre-Atlantique peuvent ainsi tenter leur chance. Mais au vu de l’engouement suscité par ce puzzle original qui bénéficie d’une médiatisation croissante, on peut espérer qu’un jeu similaire finisse par être développé dans nos contrées.

Source : twomillionpuzzle