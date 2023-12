Ce site de téléchargement illégal a changé 39 fois de nom de domaine en moins d’un an

© Pexels

Les sites de streaming et de téléchargement illégal doivent ruser non seulement pour éviter le blocage, mais aussi pour échapper à la justice. Une entreprise particulièrement difficile, comme le savent ces millions de sites pirates bloqués par Google en 2022.

En début d’année, la firme de Mountain View a même mis en place le bannissement par l’adresse IP pour lutter contre le fléau. Pour éviter de se retrouver parmi les sites bloqués, un site de téléchargement illégal espagnol a changé 39 fois de nom domaine en moins d’un an.

DonTorrent, le site de téléchargement illégal aux 40 noms de domaine en 2023

Le site de téléchargement illégal DonTorrent fait partie des plus populaires en Espagne. Il offre un large choix de films, séries et documentaires en HD et même en 4K. Dontorrent propose aussi de la musique et des jeux vidéo en téléchargement.

Pour échapper au blocage, la plateforme a changé 39 fois de nom de domaine rien qu’en 2023. Une bonne nouvelle pour les millions d’utilisateurs mensuels du site, mais pas pour les ayant-droit, qui tentent depuis longtemps de bloquer DonTorrent.

Le site de torrents est bloqué par les fournisseurs d’accès à Internet espagnols, mais il continue de générer du trafic. DonTorrent donne même des conseils aux utilisateurs pour contourner la sécurité des FAI.

Le canal Telegram officiel compte actuellement un peu plus de 80 000 utilisateurs, qui sont régulièrement informés des changements de nom de domaine. « Au fil des années, nous avons dû faire face à un défilé constant de blocages de domaines avec l’étonnante complicité des FAI soumis. Si vous voulez défier la censure, utilisez un VPN ou notre domaine Tor », indique un message des administrateurs du site dans le groupe.

Ils expliquent au média TorrentFreak qu’ils ne préparent pas de nouveau nom de domaine en avance, ils en créent simplement un quand un blocage intervient. Le site de téléchargement illégal a aussi été paralysé par les logiciels anti-virus, mais la mesure a été levée après un arrangement entre DonTorrent et les entreprises concernées.