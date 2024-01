Téléchargement illégal et IPTV : voici quels sites ont été les plus importants de l’année 2023

Le téléchargement illégal et les IPTV illégales ont pris une grande ampleur en 2023. Un nouveau rapport dévoile toutes les plateformes les plus populaires dans le domaine, l’an dernier.

Les États-Unis ont dévoilé que sites illégaux ont été les plus importants en 2023

Cette liste se compose en plusieurs catégories avec le streaming ou encore les torrents

Mais on trouve également des plateformes légales qui ignorent, volontairement ou pas, qu’ils hébergent des fichiers piratés

Rien n’arrête le piratage et la fréquentation des plateformes illégales a explosé en 2023. Malgré la lutte acharnée des ayants droit, rien ne semble arrêter ce phénomène. Dès qu’un site ferme, d’autres ouvrent dans la foulée. Le Bureau du représentant américain au commerce partage justement sa liste des plus importants dans le domaine, l’an dernier.

Le piratage s’est très bien porté en 2023

Le Bureau du représentant américain au commerce dévoile les plus importants des sites de piratage en 2023 dans plusieurs catégories. On retrouve la musique, les torrents, le streaming ou encore les plateformes d’hébergement de fichiers et les réseaux sociaux où des liens illégaux s’échangent.

Ne vous étonnez donc pas de la présence de 1Fichier qui, comme Uptobox en son temps, fait un peu le mort à propos des fichiers illégaux qu’il héberge. Idem pour l’application WeChat, les développeurs ne luttent pas toujours contre le partage de liens illicites.

Parmi les sites de torrents, on retrouve évidemment les plus connus comme The Pirate Bay, YTS ou RuTracker qu’il sera bien compliqué d’aller déloger de Russie pour les ayants droit. Rappelons que plusieurs sites n’aident pas vraiment les autorités dans la lutte contre le piratage comme le Vietnam.

Quels sites de piratage étaient les plus importants en 2023 ?

Maintenant que le sujet a été introduit, voici la liste des plateformes pirates les plus populaires en 2023 relayée par TorrentFreak.

Torrent :

1337X

RuTracker

The Pirate Bay

TorrentGalaxy

YTS.mx

yggtorrent

zone-telechargement

Sites d’hébergement de fichiers :

1fichier

Krakenfiles

Rapidgator

Savefrom

Plateformes de e-commerce :

Baidu Wangpan

Bukalapak

DHgate

Indiamart

Pinduoduo

Shopee

Taobao

PaaS :

embed

WHMCS Smarters Sites publicitaires :

Avito

Streaming et IPTV :

Aniwatch

BestBuyIPTV

Cuevana3

Fmovies

GenIPTV

Pelisplus

Shabakaty

Spider

Streamtape

VegaMovies

Hébergement de sites et infrastructures :

Amaratu

DDoS-Guard

FlokiNET

Squitter

Réseaux sociaux :

VK

WeChat

Gaming :

NSW2U

Musique :

SSYouTube

Livre :