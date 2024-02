Ce volant de course Logitech pour Playstation et PC est proposé à prix cassé sur Amazon !

Le volant de course Logitech G29 et son pédalier sont actuellement proposés à un prix défiant toute concurrence sur Amazon. Si vous cherchez un volant gaming de qualité supérieure pour profiter de sensations réalistes sur vos jeux de course préférés, sans pour autant casser votre tirelire, c’est le moment idéal pour en profiter !

Amazon fracasse le prix du volant de jeu Logitech G29

Ce volant Logitech est conçu pour les amateurs de jeux de course à la recherche de sensations et de performances. Que vous soyez un joueur occasionnel ou régulier, il vous permettra de ressentir l’adrénaline d’une vraie course. Grâce à sa conception premium, et ses équipements de pointe, il compte parmi les meilleures références sur le marché.

Habituellement proposé à 419 €, ce volant compatible PS4, PS5 et PC bénéficie actuellement d’une remise de 38 % sur Amazon. En effet, le volant Logitech G29 Driving Force et son pédalier sont proposés à 259,99 €. Ce qui vous permet de réaliser une économie substantielle de 159 €.

Le Logitech G29 pousse l’immersion à un autre niveau

Dans le monde passionnant des jeux de simulation de course, les joueurs savent que disposer d’un équipement de qualité peut leur permettre d’atteindre les meilleures performances. C’est notamment le cas du volant Logitech G29 Driving Force, qui offre un excellent rapport qualité/prix. Ce dernier, estampillé Playstation est compatible avec les PC, et consoles PS4 et PS5. Il est conçu pour offrir une expérience immersive dans des jeux comme Gran Turismo. En effet, vous ressentez toutes les sensations de conduite, comme si vous étiez un vrai pilote.

Le volant peut effectuer des rotations à 900 degrés, comme dans une véritable voiture de course. On retrouve également des palettes en acier inoxydable pour effectuer les changements de vitesses. Les boutons d’action Playstation sont également présents sur le volant. Le volant embarque un commutateur de sélection à 24 points, qui permet d’optimiser facilement vos préférences de conduite. Le Logitech G29 intègre également des témoins lumineux, qui indiquent le régime moteur. Grâce à ces derniers, les joueurs savent exactement quand passer les vitesses pour conserver une accélération optimale.

Le retour de force à deux moteurs permet quant à lui de simuler avec précision les conditions de conduite sur différents terrains, afin de vous plonger au cœur de l’action. Vous ressentez ainsi chaque accélération, dérapage, ou bosse, pour une sensation de réalisme exacerbée.

Il est par ailleurs accompagné d’un pédalier, équipé d’un accélérateur, d’un frein et d’un embrayage, qui promet des sensations de conduite encore plus poussées. Ce volant gaming de 11 pouces a été soigneusement élaboré avec son revêtement en cuir cousu main, qui lui permet non seulement d’arborer un design réussi, mais garantit également une adhérence, un confort et une durabilité à toute épreuve. Son système de fixation permet par ailleurs de l’installer facilement et en toute sécurité sur votre bureau.