La Fnac casse le prix de la PS5 Standard avec ces remises cumulées. C’est le moment d’en profiter !

Vous attendiez une belle affaire pour passer à la next-gen ? Il se pourrait que cette offre vous fasse sauter le pas ! En effet, la Fnac propose actuellement une belle remise sur la PS5 Slim Standard. De plus, vous pouvez vous procurer votre premier jeu ou un accessoire à un prix dérisoire, et ce spécialement à l’occasion de la Saint Valentin.

Profitez d’une remise de folie sur la PS5 avec un jeu ou un accessoire

Vous avez raté les offres des soldes ? En guise de consolation, la Fnac casse le prix de la PS5 Slim Standard à l’occasion de la Saint Valentin. De plus, le marchand vous fait profiter d’une remise supplémentaire à valoir sur votre premier jeu ou accessoire. Sur le site, il est indiqué que le bon plan est disponible jusqu’au 25 février. Toutefois, les stocks étant limités, nous vous conseillons de ne pas trop attendre, car la console de Sony profite rarement de remises aussi avantageuses.

Acheter la PS5 Slim Standard chez la Fnac

La PS5 Standard profite d’une remise de 75 €, en voyant son prix chuter à 474,99 €, au lieu de 549,99 €. De plus, avec le code promo LOVE10, vous profitez d’un bon d’achat de 50 €. Ce dernier peut être utilisé pour récupérer un jeu ou un accessoire à prix cassé. Ainsi, vous profitez en tout d’une réduction de 125 € en cumulant les remises. Une affaire à ne pas manquer !

La PS5 Slim Standard, la console ultime pour les hardcore gamers

Depuis le 24 novembre 2023, la PS5 Slim Standard remplace la PS5 FAT sortie en 2020. La dernière console de Sony se distingue de l’ancienne génération en atténuant notamment quelques-uns de ses défauts. En effet, le modèle Slim se veut plus compact et plus léger. Par ailleurs, la capacité de son SSD a augmenté, passant de 825 Go à 1 To.

Outre un design quelque peu différent, qui laisse désormais apparaître une démarcation sur sa coque blanche, la PS5 embarque également un port USB-C supplémentaire et un lecteur Blu-Ray amovible. Par ailleurs, le socle qui permettait de faire tenir la console en position verticale, n’est désormais plus fourni de base. Vous devrez donc vous le procurer séparément.

Pour le reste, les performances de la PS5 Slim restent inchangées. Elle profite toujours d’un SSD performant, qui permet de réduire les temps de chargement des jeux, voire de les supprimer totalement. La console nippone propose également toujours des graphismes de grande qualité, grâce à sa gestion du ray tracing et son affichage en 4K jusqu’à 120 Hz sur certains jeux et téléviseurs compatibles. L’immersion sonore est également au rendez-vous avec l’audio 3D.

La manette DualSense est également l’un des atouts de cette console. Notamment grâce à son ergonomie et ses fonctionnalités innovantes qui offrent une expérience de gaming de haute volée. Sa compatibilité avec le casque PSVR2 reste une option intéressante, bien que peu abordable. La réalité virtuelle vous permet en effet d’aborder vos jeux d’une toute autre manière.

La PS5 justifie également d’un énorme catalogue de jeux et se distingue notamment de par ses exclusivités de grande qualité : Uncharted, God of War, Horizon, Final Fantasy, The Last of Us, Gran Turismo, ou encore Ratchet & Clank. Les noms ne manquent pas, et il y en a pour tous les goûts et tous les âges. La console de Sony est victime de son succès, puisqu’elle se vend deux fois mieux que sa concurrente directe, la Xbox Series X.