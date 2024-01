CES 2024 : Samsung dévoile le premier écran MicroLED transparent au monde

Alors que le CES 2024 bat son plein à Las Vegas, Samsung a ébloui le public en présentant le tout premier écran MicroLED transparent au monde lors de son événement First Look. Bien qu’exceptionnel, ce produit n’est qu’un concept, et il ne devrait pas débarquer dans nos salons avant très longtemps.

Écran MicroLED transparent Samsung © Sam Rutherford, Engadget

Samsung a fait sensation ce lundi matin en dévoilant le premier écran MicroLED transparent au monde. C’est une prouesse inédite que la firme a réalisée lors de l’ouverture du plus grand salon high-tech de la planète. Samsung n’a pas montré un seul prototype, mais trois écrans différents dotés de cette technologie (un LCD, un OLED et un MicroLED).

Trois écrans transparents dévoilés par Samsung au CES 2024, mais qui ne sont pas prêts d’arriver dans votre salon

D’après un responsable de Samsung, qui a présenté le produit à la presse, l’atout de la firme coréenne est d’avoir intégré la technologie MicroLED. Les écrans OLED transparents (et même LCD) existent depuis un certain temps, mais le MicroLED permet d’avoir une luminosité plus élevée et de réduire l’impact de la lumière ambiante.

Cette technologie est certes impressionnante, mais Samsung n’a pas donné d’information sur sa date de sortie, ou son prix. Plusieurs journalistes ont souligné que les écrans MicroLED de Samsung (non transparents) sont déjà très chers. Il faudra donc attendre probablement longtemps avant de voir ce produit débarquer dans nos salons.

Selon les premières impressions des visiteurs du salon à Las Vegas, les images présentées sur l’écran MicroLED transparent ressemblaient à des hologrammes qui flottent dans l’air. Les écrans diffusaient des images variées, avec des formes et des couleurs éclatantes. Les écrans étaient autonomes et faisaient environ deux centimètres d’épaisseur.

Le CES 2024 bat son plein à Las Vegas. Pendant l’événement, les plus grands acteurs de la tech présentent leurs innovations au monde et LG a tout justement profité du salon pour dévoiler le Signature OLED T, un téléviseur transparent et sans fil révolutionnaire.