Meilleure TV Samsung : quel modèle acheter en 2024 ? 

Notre top 3 des meilleures TV Samsung

Samsung 55CU7175U, le meilleur premier prix 591.27€ Voir 399€ Voir 519.99€ Voir 519.99€ Voir Samsung TQ65S95C, une des meilleures TV Samsung en 65 pouces 2,675.98€ Voir 2290€ Voir 2490€ Voir 3299€ Voir 3299€ Voir 3299€ Voir 3,713.83€ Voir Plus d'offres Samsung The Frame TQ55LS03B, le plus design des téléviseurs 990€ Voir 899€ Voir 999€ Voir 1,422.99€ Voir 1,444.97€ Voir 1499€ Voir 1499€ Voir 1,599.99€ Voir Plus d'offres

Les écrans sont aujourd’hui partout dans nos maisons, et généralement l’investissement le plus cher est celui de notre télévision. Aujourd’hui, il existe énormément de marques qui en proposent, avec des technologies, diagonales et fonctionnalités différentes. Ici nous allons parler exclusivement des téléviseurs Samsung. Ils disposent de fonctionnalités propres comme le boîtier One Connect qui facilite les branchements et améliore l’esthétique.

Actuellement leader du marché, le géant coréen compte bien garder sa place. Pour cela, il améliore ses technologies existantes et en crée de nouvelles comme le Micro-Led. Et dans les mois à venir, de nouveaux modèles vont continuer de s’ajouter au catalogue de la marque. Voici notre sélection des meilleures TV Samsung de 2024.

Samsung 55CU7175U, le meilleur premier prix

Samsung 55CU7175U Le meilleur premier prix 591.27€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

519.99€ Voir l’offre

519.99€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre On aime Tarif abordable

Tarif abordable Bonne qualité d’affichage

Bonne qualité d’affichage Son niveau de luminosité

Son niveau de luminosité Ecosystème TyzenOS toujours intuitif

Ecosystème TyzenOS toujours intuitif Bonne qualité sonore dans l’ensemble On n’aime pas Rafraîchissement bloqué à 60 Hz

Rafraîchissement bloqué à 60 Hz Pas la connectique la plus complète

On commence ce comparatif avec un téléviseur assez méconnu, mais qui est aussi un des plus abordables du fabricant coréen. Il s’agit ici du Samsung 55CU7175U (55 pouces). Ce dernier utilise une technologie LED basique et est compatible avec la 4K UHD. La qualité d’affichage est vraiment bonne, sans pour autant être au niveau des modèles de milieux de gamme de la marque.

Cependant, il dispose tout de même de la puce Crystal Processor 4K qui améliore le rendu. Seul bémol, le taux de rafraîchissement est bloqué à 60 Hz. Ce n’est donc pas la meilleure TV pour le gaming. D’ailleurs, elle dispose seulement de 3 ports HDMI 2.0. La connectique est complétée par un port USB et un connecteur Ethernet. Sinon, on retrouve les fonctionnalités HDR10/10+ et HLG. Ensuite, comme tous les téléviseurs de Samsung, elle utilise l’écosystème TyzenOS. Ce dernier embarque toutes les applications de base comme Netflix ou Disney+.

De plus, on peut utiliser les assistants vocaux de Google et Amazon. Pour finir, elle embarque deux haut-parleurs offrant 20W de puissance (compatible Dolby Audio). C’est concret, mais rien ne vaut une bonne barre de son. Pour les intéressés, ce modèle existe également en 43, 50, 60, 65, 70 et 75 pouces. En bref, il y a l’embarras du choix.

Samsung QE50QN90B, la TV Samsung adaptée au gaming

Samsung QE50QN90B La TV Samsung abordable et adaptée au gaming 1,999.20€ Voir l’offre

1,957.89€ Voir l’offre On aime Le rapport qualité/prix

Le rapport qualité/prix Luminosité incroyable

Luminosité incroyable Parfait pour le gaming

Parfait pour le gaming Superbe contraste On n’aime pas Pas de Dolby Vision

Pas de Dolby Vision La visibilité hors angle

La visibilité hors angle Calibrage vidéo à faire soi-même

La QN90B de 65 pouces est un des modèles de TV Samsung les plus intéressants. Avec un prix relativement abordable, ce n’est pas le meilleur téléviseur de la marque coréenne, mais il est bon à peu près partout. Il offre une très bonne qualité d’image avec des pics de luminosité importants.

On peut compter sur le Neo QLED avec un rétroéclairage Mini-Led et le local dimming qui améliore la qualité d’image. Avec sa dalle 120 Hz et 4 ports HDMI 2.1 ce modèle est parfaitement adapté pour les joueurs. De plus, il est compatible HDR10/10+. Mais il ne dispose pas du boîtier One Connect et les menus sont un peu déroutants par rapport aux anciennes versions. Il faut dire qu’il est très encombré, et la première utilisation peut s’avérer compliquée.

On retrouve toujours la télécommande de Samsung, ergonomique et simple d’utilisation. Ce téléviseur se décline en 5 diagonales : 43, 50, 55, 75 et 85 pouces.

Samsung The Frame TQ55LS03B, le plus design des téléviseurs

Samsung The Frame TQ55LS03B Le plus design des téléviseurs 990€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

990€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

1,422.99€ Voir l’offre

1,444.97€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1,599.99€ Voir l’offre On aime Excellent design

Excellent design Superbe qualité d’image (parfait pour du cinéma)

Superbe qualité d’image (parfait pour du cinéma) Présence du boîtier One Connect

Présence du boîtier One Connect Facile à installer et à utiliser

Facile à installer et à utiliser Bon rapport qualité/prix On n’aime pas Pas la meilleure TV pour la profondeur des noirs

On continue ce comparatif avec ce qui est probablement le téléviseur le plus original du marché, le Samsung TQ55LS03B. Ce dernier reprend le design d’un tableau ce qui permet de très facilement l’intégrer chez soi. Il est possible de le poser sur des pieds, mais le plus intéressant reste d’attacher ce modèle sur un mur. Dans tous les cas, il s’agit ici d’une version QLED avec une diagonale de 55 pouces. De plus, il est compatible 4K et dispose d’une fréquence de 100 Hz.

Le rendu se montre excellent surtout au niveau de la colorimétrie qui se révèle très bonne. De plus, on retrouve le fameux processeur Quantum Processor 4K pour un résultat des plus convaincants. D’autre part, elle est compatible avec le HDR10+ et le HLG. Pour la partie audio, elle est capable de déployer une puissance sonore de 40W. C’est correct pour ce type d’appareil (support Dolby Atmos). Sinon, elle utilise l’écosystème Tyzen OS qui se montre toujours aussi intuitif à l’utilisation. Bien évidemment, les assistants vocaux Google et Alexia sont également de la partie.

Pour finir, sa connectique se compose de 4 ports HDMI (dont un compatible HDMI 2.1), de deux ports USB, d’une sortie audio numérique et d’un connecteur Ethernet. Sur ce point il n’y a rien à redire. Dernière chose, cette TV possède le boîtier One Connect, ce qui semble évident pour ce type de produit. Cette dernière est également disponible en 43, 50, 65, 75 et 85 pouces. De même, elle existe dans plusieurs coloris.

Samsung QE55S95B, le meilleur du QD-OLED Samsung

Samsung QE55S95B Le meilleur du QD-OLED 1700€ Voir l’offre

1,404.99€ Voir l’offre

1,599.99€ Voir l’offre

1,849.99€ Voir l’offre On aime Excellent contraste

Excellent contraste L‘excellente luminosité de sa dalle QD-OLED

L‘excellente luminosité de sa dalle QD-OLED Télécommande ergonomique

Télécommande ergonomique Rapport qualité/prix On n’aime pas Qualité son décevante

Qualité son décevante Pas de prise casque

Pas de prise casque Consommation énergétique

Avec sa TV S95B, Samsung propose ici son tout premier téléviseur équipé de la technologie QD-OLED. Avec son écran de 55 pouces, il est aussi doté d’une résolution 4K, d’une dalle en 100 Hz, ainsi que du HDR10+ et du HDR HLG. Il profite d’une qualité d’image presque irréprochable, surtout pour son prix. En plus, il dispose d’une télécommande à petit panneau solaire et du boîtier One Connect.

Il profite du Variable Refresh Rate (VRR), qui fait varier la fréquence en fonction de la disponibilité de la source, mais aussi de l’Auto Low Latency Mode (ALLM), qui offre une limitation automatique de l’input lag. On notera tout de même une consommation d’énergie importante, comme beaucoup de modèles de cette gamme. Cependant, elle existe uniquement en 2 formats, le 55 et 65 pouces.

Samsung TQ65S95C, une des meilleures TV Samsung en 65 pouces

Samsung TQ65S95C Une des meilleures TV Samsung en 65 pouces 2,675.98€ Voir l’offre

2123€ Voir l’offre

2290€ Voir l’offre

2290€ Voir l’offre

2490€ Voir l’offre

3299€ Voir l’offre

3299€ Voir l’offre

3299€ Voir l’offre

3,713.83€ Voir l’offre On aime Excellente qualité d’affichage

Excellente qualité d’affichage Parfait pour le gaming et le cinéma (144 Hz)

Parfait pour le gaming et le cinéma (144 Hz) Très bon pic de luminosité

Très bon pic de luminosité Connectique complète

Connectique complète Bon rendu audio On n’aime pas Tarif élevé

Tarif élevé Absence Dolby Vision

Absence Dolby Vision Consommation assez conséquente

Nous poursuivons cette sélection avec une des meilleures TV 65 pouces du marché, la Samsung TQ65S95C. Cette dernière dispose d’un prix conséquent, mais bien évidemment, à ce tarif, la qualité est au rendez-vous. Dans tous les cas, il utilise la technologie QD-OLED et dispose d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Le résultat est tout bonnement excellent, c’est un très bon choix pour les amateurs de cinéma comme pour les fans de gaming (VRR, ALLG et Free-Sync).

De plus, on note une hausse de la luminosité de 40%, par rapport à la génération précédente. Enfin, les fonctionnalités HDR10/10+ et HLG sont disponibles. Sinon, pour cette gamme, vous avez bien entendu le droit au boîtier One Connect. D’ailleurs, la connectique est ici bien fournie. En effet, elle comprend : 4 ports HMDI 2.1, 3 ports USB-A, un connecteur Ethernet et une sortie optique numérique. De même, le Bluetooth et le Wifi sont de la partie.

Ensuite, même la partie audio est une réussite. Pour commencer, elle peut déployer une puissance de 70 Watts. Enfin, elle est équipée de la technologie Q-Symphony 2.0 pour un rendu optimal. Dernier point, une fois n’est pas coutume, on retrouve l’écosystème TyzenOS. En résumé, si vous cherchez un téléviseur de 65 pouces et que la tarif ne vous fait pas peur, alors la Samsung TQ65S95C est un choix tout indiqué. Elle est aussi disponible en 55 et 77 pouces.

Samsung QE85QN95B, le téléviseur grand format par Samsung

Samsung QE85QN95B Le téléviseur grand format par Samsung 4,078.98€ Voir l’offre

4,672.41€ Voir l’offre

4799€ Voir l’offre

4799€ Voir l’offre

5,129.72€ Voir l’offre On aime Qualité d’affichage époustouflante

Qualité d’affichage époustouflante Connectique complète et boîtier One Connect

Connectique complète et boîtier One Connect Consommation électrique maîtrisée

Consommation électrique maîtrisée Télécommande avec panneau solaire

Télécommande avec panneau solaire Bon rendu audio On n’aime pas Tarif très élevé dans ce format

Tarif très élevé dans ce format Quelques lenteurs du TyzenOS

Quelques lenteurs du TyzenOS Blooming visible

Pour terminer cette sélection, nous vous proposons une TV très grand format (85 pouces) pour les intéressés. Nous allons ici vous présenter la Samsung QE85QN95B. Il s’agit d’un téléviseur Neo QLED avec système de rétroéclairage mini-LED. De plus la fréquence peut atteindre les 144 Hz. Vous vous en doutez, la qualité d’affiche est sublime et ce modèle est adapté au gaming comme au cinéma. D’ailleurs, elle compatible avec le HDR10/10+ et HLG, mais, hélas le Dolby Vision n’est pas présent.

D’un autre côté, elle dispose bien évidemment du boîtier One Connect. De plus, sa connectique est complète. Cette dernière comprend 4 ports HDMI 2.1, 3 ports USB, un connecteur Ethernet et une sortie audio numérique optique. Sinon, les fonctionnalités VRR et ALLM sont disponibles. Enfin, elle dispose du Wifi et du Bluetooth. D’autre part, la puissance sonore est ici de 70W. Le résultat est bon et dans tous les cas, c’est le minimum que l’on peut espérer à la vue du tarif.

Dernière précision, même si elle n’est pas vraiment nécessaire, on retrouve l’interface TyzenOS. Nous avons présenté la version 85 pouces, cependant, ce modèle est également disponible en 55, 65 et 75 pouces. Ces derniers sont beaucoup moins onéreux et la qualité est toujours au rendez-vous.

🤩 Quels sont les avantages des TV Samsung ?

Pour commencer, il faut rappeler que Samsung est le leader du marché de la télévision et depuis très longtemps. Cette première place n’a rien à voir avec le hasard. Là où certains constructeurs ont opté pour le OLED (comme LG son principal concurrent), la marque coréenne a opté pour la technologie QLED utilisant un système de Mini-Led. Principal avantage, cette dernière permet d’avoir des téléviseurs moins chers. Ensuite, le Mini-Led permet de placer plus de lumières sur une même dalle qu’avec la technologie LED classique. Cela permet d’obtenir d‘excellents pics de lumières et une consommation électrique plus optimale.

On peut aussi évoquer le boîtier One Connect, mais nous en reparlerons plus bas dans cette FAQ. Le système d’exploitation Tizen OS est tout aussi excellent que ceux proposés par la concurrence. Il ne manque d’aucune fonctionnalité importante. Enfin, il y a le grand choix de modèles avec, entre autres, des diagonales qui peuvent aller de 43 à 85 pouces (tout dépend quand même des différents téléviseurs). Niveau fiabilité, les TV Samsung n’ont pas de problèmes, les pièces sont généralement disponibles pendant 7 ans.

😢 Quels sont les défauts des TV Samsung ?

Même si les TV Samsung ont bien des avantages, il n’empêche qu’elles ont aussi leurs défauts. On peut leur reprocher leur manque de connectiques (comme le HDMI 2.1) dans certaines gammes. Cependant, les modèles haut de gamme ne manquent de rien. On peut aussi évoquer les effets de blooming et de halo importants pour certaines des versions les moins chères. Si les téléviseurs Samsung possèdent le HDR10 et HDR10+, vous ne pourrez pas profiter du Dolby Vision.

Enfin, même si l’application Tizen OS est très bonne, on lui reprochera quand même de ne pas être aussi complète que l’Android TV. Sur ce point la différence reste légère. Toutes ces forces et ces défauts varieront évidemment d’un modèle à l’autre. Plus vous montez en gamme et moins vous trouverez de défauts.

🧰 Qu’est-ce que le boîtier One Connect ?

Le boîtier One Connect est un accessoire spécifique à certains téléviseurs Samsung. Pour faire simple, c’est une boîte séparée de le télévision qui contient tous les branchements nécessaires à votre TV. Cela permet de garder loin de votre vue tous les branchements.

On y retrouve les branchements HDMI, le port Ethernet, des ports USB, mais aussi des sorties audio pour connecter votre TV à votre barre de son ou home cinéma. Ensuite il y a un câble presque transparent qui va du boîtier vers votre téléviseur. Par exemple, vous pouvez directement brancher votre console via cette boîte. C’est simple d’utilisation et cela permet de garder un certain esthétisme autour de votre télévision. Le One Connect est parfois directement intégré dans le pied, ou peut se trouver sous la forme d’un boîtier séparé que l’on peut ranger dans son meuble TV. Pour finir, le câble fourni est généralement de 5 mètres, mais on peut trouver à la vente des modèles de 15 mètres.

📏 Quelle taille de télé choisir en fonction de son salon ?

Avec les écrans actuels disposant de très hautes définitions, les téléviseurs peuvent être plus proches du canapé que par le passé. À l’époque des écrans cathodiques, il fallait compter une distance de 2,5x la diagonale de l’écran. Par exemple, pour un format 55 pouces (146 cm), il fallait environ 3,5 mètres d’écart. Aujourd’hui, on conseillera une distance de 1,5 mètre avec votre écran 4K UHD de 55 pouces. Et il faudra rajouter environ 20 centimètres pour un écran Full HD.

🧐 Qu’est-ce que le HDR ?

En Opposition au SDR (Standard Dynamic Range) on retrouve le HDR (High Dynamic Range). Le premier est l’image « traditionnelle » de la télévision qu’on connaît depuis toujours. À l’opposé, le HDR est capable de restituer une scène avec tous les détails lumineux et sombres sur votre téléviseur. C’est vraiment le côté luminance qui fait la force du HDR par rapport au SDR. Aujourd’hui tous produits Samsung disposent du HDR voir même du HDR10 et HDR10+.

📺 Quelle différence entre tous les types de HDR ?

Comme vous l’avez sûrement constaté, il existe de nombreux standards en matière de HDR. Voici une liste des HDR les plus répandus.

HDR 10 : C’est le standard le plus répandu avec une quantification des couleurs de 10 bits. Chaque fabricant peut l’utiliser et l’adapter comme il le souhaite. Le HDR est en concurrence directe avec Dolby Vision, mais on retrouve le premier sur presque tous les téléviseurs Samsung.

C’est le standard le plus répandu avec une quantification des couleurs de 10 bits. Chaque fabricant peut l’utiliser et l’adapter comme il le souhaite. mais on retrouve le premier sur presque tous les téléviseurs Samsung. HDR 10+ : Comme son nom l’indique, c’est une version plus évoluée que le HDR 10. Pour faire simple, les changements de couleur sont encore plus dynamiques. C’est une technologie soutenue par des marques comme Samsung et Panasonic. On la retrouve généralement sur les modèles de milieu et de haut de gamme de la marque coréenne.

Comme son nom l’indique, c’est une version plus évoluée que le HDR 10. Pour faire simple, les changements de couleur sont encore plus dynamiques. C’est une technologie soutenue par des marques comme Samsung et Panasonic. On la retrouve généralement sur les modèles de milieu et de haut de gamme de la marque coréenne. HLG : C’est un standard qui a été développé par la BBC et la NHK (chaîne japonaise) pour une diffusion des programmes télévisés. Pour faire simple, il permet de générer un signal HDR utilisable pour des téléviseurs non adaptés à cette technologie.

C’est un standard qui a été développé par la BBC et la NHK (chaîne japonaise) pour une diffusion des programmes télévisés. Pour faire simple, il permet de générer un signal HDR utilisable pour des téléviseurs non adaptés à cette technologie. Dolby Vision : Ici, on est sur une technologie développée par la marque Dolby. Cette dernière propose une quantification de 12 bits. Mais à la différence du HDR 10, il n’est pas libre de droits, il n’est donc pas disponible sur tous les téléviseurs. Et comme ce guide évoque les produits Samsung, on rappellera une nouvelle fois que ce format n’est pas disponible chez la marque coréenne.

Il existe encore d’autres types de HDR, mais nous avons ici abordé les standards les plus répandus.

