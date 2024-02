Samsung abandonne Google Assistant sur ses Smart TV, et ce n’est pas une bonne chose

Google Assistant ne sera plus disponible sur les téléviseurs Samsung à partir du 1er mars 2024. C’est ce qu’annonce Samsung sur son site. Les utilisateurs n’auront pas beaucoup de choix et devront se tourner vers Bixby ou Alexa pour naviguer à la voix.

Google Assistant disparaît des Smart TV Samsung

C’est officiel : Google Assistant ne sera plus disponible sur les téléviseurs Samsung à partir du 1er mars 2024. Cette annonce, faite par Samsung sur son site web, marque un tournant majeur dans le paysage des assistants vocaux pour les téléviseurs intelligents.

Google Assistant quitte les téléviseurs Samsung : vers un nouveau paysage d’assistants vocaux ?

Tous les modèles de smart TV Samsung depuis 2020, y compris les modèles QLED, Crystal UHD et Lifestyle, sont concernés par cette décision. Les utilisateurs de ces téléviseurs n’auront d’autre choix que de se tourner vers d’autres alternatives, comme Bixby, l’assistant vocal intégré de Samsung, ou Amazon Alexa.

La disparition de Google Assistant des téléviseurs Samsung n’est pas une surprise totale. En effet, les modèles 2023 ne l’ont jamais intégré, et les utilisateurs des modèles plus anciens ont rencontré des problèmes de compatibilité et d’installation.

Ce changement pourrait être le signe d’une évolution plus profonde chez Google. Des indices dans l’application Google suggèrent que la société développe une nouvelle version de son assistant vocal, basée sur un modèle génératif d’intelligence artificielle. Cette nouvelle version, baptisée Gemini, pourrait être plus puissante et flexible que l’assistant actuel.

Le retrait de Google Assistant des téléviseurs Samsung soulève quand même plusieurs questions. Quelles sont les implications pour les utilisateurs ? Quelle sera la place de Bixby et d’Alexa sur le marché des assistants vocaux pour les téléviseurs ? Et que signifie ce changement pour l’avenir de Google Assistant en lui-même ?

Seul le temps nous dira comment ce paysage en mutation évoluera. En attendant, ceux qui ont des téléviseurs Samsung et qui souhaitent continuer à utiliser un assistant vocal devront se familiariser avec Bixby ou Alexa, il n’y a pas le choix. À ce stade, Google n’a pas encore commenté le changement de politique évoqué par Samsung.