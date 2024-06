AirPlay : Samsung et Apple s’allient pour bonifier vos séjours à l’hôtel

Le système AirPlay est désormais compatible avec les TV Samsung Hospitality que l’on retrouve dans les hôtels. Une bonne nouvelle pour les clients équipés d’iPhone et d’iPad. Ils pourront désormais accéder facilement à leurs applications sur le grand écran de leur chambre.

© Samsung

Samsung et Apple sont loin d’être amis sur le marché de la téléphonie mobile. Cela ne les empêche toutefois pas de nouer de partenariats ailleurs. Dans un communiqué fraîchement publié, Samsung Electronics révèle que ses TV Samsung Hospitality (destinées aux hôtels) sont désormais compatibles avec AirPlay. Pour rappel, Cette technologie développée par Apple permet de diffuser le contenu de vos iPad et iPhone sur d’autres appareils comme des TV.

“Les clients pourront profiter de la commodité de regarder sur le téléviseur de leur chambre leurs séries et films préférés depuis des services de streaming populaires, d’écouter leurs playlists sur diverses plateformes musicales, de regarder des photos, de travailler des présentations, de jouer à des jeux et bien plus encore “, applaudit le géant sud-coréen.

AirPlay arrive sur les TV Samsung des hôtels

Ce dernier assure que la procédure sera simple comme bonjour. Les clients auront simplement à scanner un QR Code qui apparaîtra sur l’écran de la TV et le tour sera joué. Tout sera rapide et sécurisé selon Samsung qui promet que “les clients se sentiront comme chez eux”. Mais quid de la confidentialité ? Le constructeur assure qu’aucune information personnelle ne sera enregistrée ou stockée sur les TV.

C’est une amélioration bienvenue qui devrait plaire aux utilisateurs. Ces derniers n’auront par exemple plus à saisir leurs identifiants pour accéder à Netflix et consorts sur la TV de leur chambre d’hôtel. Ils auront simplement à activer AirPlay pour lancer les applications rapidement. Cette fonctionnalité ne sera pas déployée sur toutes les TV Samsung. Seuls les modèles Samsung Hospitality destinés aux hôtels seront compatibles, du moins pour le moment.

Dans le même registre, Google prévoit cette année d’étendre le Chromecast aux TV LG Hospitality and Healthcare.