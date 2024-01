C’est le moment de craquer sur cette barre de son Samsung à -50 % chez Amazon

Chez Amazon, la barre de son HW-Q700C de Samsung est actuellement en promo et passe à seulement 381 € au lieu de presque 700 €.

Les barres de son de la marque Samsung sont des valeurs sûres que vous pouvez acheter les yeux fermés. Ce modèle, la barre de son HW-Q700C bénéficie d’une remise à ne pas rater puisqu’elle voit son tarif chuter à 381 € au lieu de 699 €. Attention, à ce tarif il risque de ne pas en avoir pour tout le monde.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Cette barre de son Samsung est déjà soldée chez Amazon

Si votre téléviseur peine à répondre à toutes vos attentes au niveau du son, opter pour une barre de son peut être une bonne solution. En effet, cela vous évitera de changer tout votre matériel mais aussi de faire des dépenses trop importantes. Chez Amazon, cette barre de son Samsung HW-Q700C passe à 381 € au lieu de 699 €.

Concernant ce produit, sachez tout d’abord qu’il faudra prévoir la place nécessaire pour l’installer sur votre meuble tv et non au mur car la barre de son a des dimensions imposantes de 112 cm x 12 cm x 6,4 cm avec un poids également assez imposant.

A l’intérieur de cette barre de son, ce sont 9 haut-parleurs dont des haut-parleurs verticaux conçus pour projeter le son en hauteur et ainsi diffuser le son de façon homogène dans toute votre pièce. A noter également qu’elle est équipée de la technologie Dolby-Atmos et DTS:X pour une meilleure immersion lorsque vous regarderez vos films et séries.

Toutefois, si vous pensez que ce produit ne correspond pas à vos critères, prenez le temps de consulter notre guide des meilleures barres de son, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.