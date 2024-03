Le prix du Beats Studio Pro dégringole sur Amazon, c’est le moment d’en profiter !

Acheter le Beats Studio Pro sur Amazon

À la veille de ses Ventes Flash de Printemps, Amazon propose déjà des offres attractives sur une multitude de produits. C’est par exemple le cas de l’excellent casque Bluetooth Beats Studio Pro, que nous avons eu l’occasion de testé. Il s’agit d’une offre limitée à saisir d’urgence !

Amazon démolit le prix du Beats Studio Pro

Le casque sans-fil Beats Studio Pro profite en ce moment d’une remise de – 25 % sur Amazon. En effet, ce casque Bluetooth avec réduction active de bruit perd 100 € en passant à 299,99 €, au lieu de 399,95 €. Vous avez même la possibilité de payer le casque en 4 fois sans frais. Il s’agit d’une occasion en or pour s’équiper d’un casque audio de qualité, qui ne manquera pas de faire le bonheur des audiophiles !

Le Beats Studio Pro, un casque d’exception avec réduction de bruit active

Vous cherchez un casque audio d’excellente facture pour profiter de votre musique à fond ? Le Beats Studio Pro est un candidat de choix, surtout à ce prix ! Le casque offre une expérience d’écoute irréprochable avec une fidélité jusqu’à 80 % supérieure par rapport au casque Beats Studio.

L’appareil restitue un son riche et immersif, avec des basses profondes et des aigus clairs. La réduction active de bruit vous permet de vous couper du monde extérieur. De quoi savourer chaque morceau dans les meilleures conditions. À l’inverse, le mode Transparence vous permet de suivre les conversations tout en continuant à profiter de votre musique. Le Studio Pro de la marque Beats by Dre profite également de l’audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête.

Le Beats Studio Pro supporte par ailleurs le format Lossless. Ce dernier permet de profiter d’un son en haute résolution sans perte de qualité. Le casque offre d’autre part une connectivité optimale grâce à sa prise en charge de l’USB-C et du Bluetooth de classe 1.

Ses 3 profils d’écoute vous permettent de profiter d’une expérience sur mesure lorsque vous écoutez de la musique, que vous regardez des films ou que vous passez des appels. Les micros à ciblage vocal intégrés filtrent les bruits indésirables. Ils améliorent de surcroît la clarté de votre voix pour des appels d’une qualité exceptionnelle. Le casque dispose de coussinets circum-auriculaires en cuir, conçus pour offrir une écoute confortable pendant de longues heures. À ce propos, le casque haut de gamme offre jusqu’à 40 heures d’autonomie. Et grâce à sa recharge ultra rapide, vous pouvez écouter votre musique pendant 4 heures de plus avec seulement 10 minutes de charge !