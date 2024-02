Cette barre de son Samsung est à un prix irrésistible chez Cdiscount

La barre de son Samsung HW-C440 est un système audio conçu pour améliorer l’expérience audio des téléviseurs et des home cinémas. Si vous voulez donner un coup de boost à votre téléviseur, c’est le produit à avoir dans votre salon surtout qu’en ce moment la barre de son Samsung HW-C440 bénéficie d’une belle réduction et passe ainsi à 129,99 € au lieu de 199,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Barre de son Samsung HW-C440 : Cdiscount offre une réduction de 70 €

La barre de son est un produit high tech intéressant qui va peut-être vous éviter de changer votre téléviseur et donc de faire une très belle économie. Si vous recherchez ce type de produit, voici quelques informations à connaître sur cette barre de son Samsung HW-C440 qui bénéficie actuellement d’une réduction de 70 €.

Concernant cette barre de son de la marque Samsung, sachez qu’elle propose un format compact, conçu pour être monté sur un mur ou placé devant ou sous votre téléviseur. Elle est dotée de haut-parleurs intégrés et d’un amplificateur pour offrir un son de qualité. La puissance de sortie totale varie généralement entre 100 et 160 watts.

Grâce à cet équipement supplémentaire, vous allez obtenir un son riche, plus profond qui viendra parfaitement amplifier le rendu de vos films ou de vos séries préférées. C’est notamment grâce au mode surround virtuel qui élargit la scène sonore et crée une expérience immersive pour les contenus multimédias.

Puissante, performante et au design moderne et épuré, cette barre de son et son caisson vont offrir un son homogène et pour le voisinage vous pourrez utiliser la télécommande et le bouton présent pour réduire le son du caisson de basses.

Toutefois, si avant de vous décider, vous souhaitez découvrir d’autres modèles, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleures barres de son, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.