Cet outil bluffant vous transforme en personnage historique, essayez-le gratuitement !

Réveillez le personnage historique qui sommeille en vous © MyHeritage

En 2021, MyHeritage avait fait grand bruit grâce à son outil Deep Nostalgia. Celui-ci permet d’animer de vieilles photos, donnant vie à nos ancêtres en les faisant sourire, cligner des yeux et hocher la tête. La plateforme de géanologie continue d’exploiter les possibilités multiples offertes par l’intelligence artificelle. Elle vient ainsi de déployer une nouvelle fonctionnalité baptisée AI Time Machine. Cet outil permet de créer des images réalistes d’un individu à différents moments de l’histoire de l’humanité.

Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site de MyHeritage et d’importer plusieurs clichés de la même personne. Dans le détail, il faut 3 photos en pied, 5 photos du haut du corps, 10 photos en gros plan et deux photos de profil. Le site exhorte les utilisateurs à privilégier des clichés de bonne facture où le modèle apparaît seul avec des expressions variées et le regard tourné vers différentes directions.

MyHeritage : un outil qui vous catapulte dans l’histoire

Par ailleurs, il faut éviter le maquillage trop abondant et les lunettes de soleil sont proscrites. Enfin, il est conseillé d’importer des clichés pris à différents moments de la journée. Voici à quoi ressemble l’interface :

© MyHeritage

« En téléchargeant des photos d’une personne, AI Time Machine™ construit un modèle de cette personne dans une variété de poses et de paramètres différents des photos d’entrée d’origine. Ensuite, en utilisant l’un des thèmes prédéfinis de différentes époques historiques, il synthétise le modèle avec les thèmes pour créer des images époustouflantes d’une personne interprétée comme une figure historique », détaille MyHeritage pour expliquer le processus utilisé.

Viking, pharaon, chevalier, cow-boy, monarque… Vous obtiendrez une ribambelle de photos où vous (ou votre modèle) apparaîtra sous des formes d’antan. Fraîchement lancé, AI Time Machine est accessible gratuitement pendant une période limitée. Vous pouvez ainsi tester l’outil sans débourser le moindre kopeck.