Cette entreprise a signalé un milliard de liens illégaux à Google, les pirates tremblent

Crédit : Envato

La lutte contre le piratage bat son plein. De nombreuses plateformes populaires ferment leurs portes face aux actions des ayants droit pour court-circuiter cette pratique illégale. Et l’une des entreprises spécialisées, Link-Busters, a franchi un cap historique : le signalement de plus d’un milliard d’URL présumées en infraction des droits d’auteur à Google Search.

1 015 949 711 réclamations effectuées auprès de Google

Les domaines les plus ciblés par les demandes sont liés à deux bibliothèques pour offrir un accès gratuit (mais illégal) à des livres numériques : Anna’s Archive et Z-Library. C’est depuis 2012 que Google a commencé à publier les données relatives aux suppressions alors que la barre des 10 milliards de demandes approche. Parmi les plus actifs des ayants droit, on retrouve ceux des industries musicales et cinématographiques mais aussi ceux du secteur du divertissement pour adulte.

Preuve que le business marche, Link-Busters atteint en une journée le nombre de demandes qu’elle traitait auparavant en une année entière. L’entreprise basée a Amsterdam a effectué pas moins de 1 015 949 711 réclamations auprès de Google à elle seule !

Toutefois, précisons que le nombre de demandes ne correspond pas exactement au nombre de suppressions effectives :

Environ 75 % des URL signalées sont retirées des résultats de recherche Google

des résultats de recherche Google 21 % sont placées sur liste noire car non indexées

car non indexées 2 % sont des doublons

1 % ne sont pas supprimées pour diverses raisons

Pourquoi autant de sites illégaux malgré les URL supprimés ?

Si autant d’URL sont signalées, c’est notamment parce que les bibliothèques illégales créent de nouveaux domaines pour contourner le blocage. Par exemple, peu après sa saisie par le gouvernement américain, le 22 novembre 2022, Link-Busters a trouvé plusieurs liens vers Z-Library qui venaient d’apparaître.

Le piratage a connu une énorme croissance en 2023 mais il ne faut aucun doute que les données seront encore plus impressionnantes en cette fin d’année 2024. Malgré les efforts des ayants droit et des gouvernements pour faire cesser la pratique, puisque même Hollywood a félicité la France, le téléchargement illégal a de beaux jours devant lui.

Source : Torrent Freak