L’un des sites de streaming illégal les plus populaires au monde ferme ses portes

L’un des géants du streaming illégal — qui pèse à ce jour plus que Disney+ en termes de vues — semble en détresse. Plus de nouvelles publications depuis un mois, site inaccessible depuis plusieurs jours… La plateforme Fmovies est-elle au bord de l’extinction ?

Fmovies, l’un des sites de streaming illégal les plus populaires au monde, est inaccessible depuis plus d’un jour. Plus inquiétant encore, le site n’a pas ajouté de nouveaux films et séries depuis le début du mois.

Sans aucune explication de la part des opérateurs, certains craignent la disparition pure et simple de la marque Fmovies, devenue au fil des ans le symbole du piratage de contenu en streaming. Ce ne serait pas étonnant : Soap2Day, l’un des sites de streaming pirate les plus populaires au monde, fermait ses portes l’été dernier.

Une pression constante des ayants-droits

Dès son lancement en 2016, Fmovies a conquis le cœur des amateurs de streaming gratuit. Et forcément, les ayants droit n’étaient pas franchement ravis. Quelques mois seulement après la création du site, Fmovies se retrouvait poursuivi en justice devant un tribunal américain pour violation de droits d’auteur. Une broutille pour les propriétaires du site : condamnés à 210 000 dollars de dommages et intérêts, ils ont continué à proposer du divertissement gratuit, financé par la publicité.

Ces dernières années, la pression s’est accentuée. La Motion Picture Association (MPA), représentant les studios hollywoodiens, a identifié les opérateurs du site au Vietnam et a collaboré avec les autorités locales pour le neutraliser. Aux États-Unis, les autorités et les législateurs ont également été alertés à plusieurs reprises.

Fmovies : bientôt la fin pour l’un des sites de streaming illégal les plus appréciés

Jusqu’à présent, Fmovies semblait invincible en faisant partie des sites de streaming illégal les plus utilisés au monde. Pourtant, des signes de faiblesse sont apparus ce mois-ci. Le site a soudainement cessé de proposer du nouveau contenu, sans aucune explication.

Et cette semaine, la situation s’est aggravée. Fmovies est devenu complètement inaccessible. Au lieu de la page d’accueil habituelle, les visiteurs se heurtent à un message d’erreur de Cloudflare, leur indiquant que la connexion a expiré.

De son côté, l’équipe de Fmovies reste silencieuse. Selon une source indirecte de TorrentFreak, le site serait confronté à des problèmes juridiques. Mais cela n’a rien de nouveau, et n’explique en rien la panne actuelle. Peut-être que les opérateurs du site veulent tout simplement abandonner la marque Fmovies, devenue trop associée au piratage. Se retirer stratégiquement de la scène pourrait être une option envisageable.

La disparition de Fmovies marquerait un coup dur pour le piratage de contenu en streaming. Mais il est peu probable que cela mette fin à cette activité illégale. D’autres sites prendront certainement la place de Fmovies, et la lutte entre les ayants droit et les pirates se poursuivra.