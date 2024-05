IPTV et streaming illégaux : 12 sites pirates bloqués pour Roland-Garros

© FFT, Unsplash

Roland-Garros a débuté ce dimanche 26 mai et s’achèvera le 9 juin prochain avec la finale messieurs. Comme pour toutes les grandes compétitions sportives, une partie des téléspectateurs suivra les affiches par les canaux officiels que sont France TV et Amazon Prime Video, tandis que l’autre optera pour l’IPTV et les sites de streaming pirates.

La tâche de ceux qui veulent regarder les matchs de la session de nuit exclusifs à Prime Video va s’avérer particulièrement difficile pendant ces Internationaux de France 2024. La Fédération Française de Tennis est parvenue à obtenir le blocage de 12 sites de streaming pirates et de fournisseurs d’IPTV illégal.

La FFT protège Roland-Garros, 12 sites de streaming et d’IPTV illégaux bloqués

La Fédération Française de Tennis a pris les devants pour protéger les intérêts du tournoi de Roland-Garros et des diffuseurs officiels du deuxième Grand Chelem de la saison. Une ordonnance rendue le 16 mai par le tribunal de Paris oblige les fournisseurs d’accès français à bloquer 12 sites de streaming et d’IPTV pirates proposant des matchs de tennis. Il s’agit des plateformes suivantes :

livetv.sx

batman-stream.live

tennistream.com

sportshub.stream

buffstream.sx

crichd.com

viprow.nu

buffsports.me

jokerguide.com

bobres.net (IPTV)

iceflashott.com (IPTV)

king-iptv.org (IPTV)

Ces sites ont notamment diffusé des matchs du Rolex Paris Masters 2023 et des tournois de Madrid et de Monte-Carlo 2024, ce qui n’a pas échappé à la FFT.

« Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaines et services IPTV susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits de la FFT sur le championnat de Roland-Garros, au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives », indique l’ordonnance de référé du Tribunal de Paris.

Les fournisseurs d’accès à Internet tels que SFR, Free et Orange avaient deux jours à compter de la signification de la décision pour empêcher l’accès à ces plateformes et ils se sont exécutés. Elles doivent rester inaccessibles jusqu’à la fin du tournoi de Roland-Garros 2024.

Rappelons que tous les matchs de Roland-Garros sont à suivre sur l’application France TV ainsi que France 2, France 3 et France 4 à l’exception des matchs de la session de nuit du court Philippe-Chatrier, à voir sur Amazon Prime Video. France Télévision et Prime Video codiffusent les demi-finales et les finales dames et messieurs du tournoi à partir du jeudi 6 juin.