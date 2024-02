Cuisinez sainement avec cette friteuse Moulinex Air Fryer à moins de 150 €

Si vous voulez sain tout en continuant à vous faire plaisir, voici un excellent achat qui devrait répondre à vos besoins. Actuellement chez Darty, la friteuse Air Fryer de Moulinex bénéficie d’une belle réduction et voit son prix chuter à 149,99 € au lieu de 229,99 € soit une très belle économie de 80 € à ne pas rater.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

La friteuse Air Fryer avec deux tiroirs est en promotion chez Darty

Ces appareils de cuisine sont conçus pour cuire des aliments en utilisant très peu ou pas d’huile, offrant une alternative plus saine à la friture traditionnelle. La marque française Moulinex propose plusieurs modèles de friteuses à air, chacun avec ses propres caractéristiques et capacités pour répondre à différents besoins et préférences culinaires de chacun. Pour tester ce produit, c’est le moment de vous lancer puisque Darty fait chuter son prix de départ de 80 €.

Avec ses deux tiroirs séparés, cet appareil vous offre la possibilité de faire cuire séparément vos aliments, ainsi vous pourrez par exemple préparer votre viande et à côté votre accompagnement. Il y a donc un tiroir XXL d’une capacité de 5,2 litres et un second tiroir classique de 3,1 L pour des portions plus petites.

Se sont 8 programmes qui sont proposés avec cette friteuse avec une fonction grill qui vous permettront de griller vos légumes ou votre viande, c’est à vous de choisir votre mode de cuisson. Vous pourrez la suivre grâce à la présence de l’écran LCD et au minuteur intégré.

Sachez également que le nettoyage est simple et facile car les tiroirs ont la possibilité de passer au lave-vaisselle tout comme la plaque grill. Un avantage considérable pour un gain de temps appréciable lors du rangement de votre cuisine.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Si vous voulez découvrir d’autres modèles, vous pouvez prendre quelques minutes pour découvrir notre guide des meilleurs friteuses sans huile, ainsi vous serez certain d’acheter celle qui correspond à vos besoins.