Cette serrure connectée nouvelle génération bénéficie d’une vente flash chez Amazon

De nos jours, il est essentiel de sécuriser son domicile et cela passe en premier lieu par la serrure. Chez Amazon, la serrure connectée Nuki Smart Lock Pro 4ème génération bénéficie d’une offre de printemps et passe actuellement à 239 € au lieu de 279 €. Avant de craquer pour ce produit, voici tout de suite plus d’éléments pour vous aider à vous décider.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Nuki Smart Lock Pro 4ème génération : cette serrure connectée est à prix réduit

Simple à installer et facile à utiliser, cette serrure connectée va être directement reliée à votre smartphone. Ainsi c’est grâce à lui et à l’application que vous pourrez rentrer chez vous mais aussi surveiller les accès et programmer des routines de verrouillage et de déverrouillages.

Toutefois, précisons que le smartphone ne sera pas la seule clé pour ouvrir votre porte, il sera un complément. En effet, rester à la porte à cause d’une batterie à plat ou d’un smartphone oublié pourrait être vraiment problématique. Sachez également que cette serrure connectée est également compatible avec l’utilisation d’une montre connectée ou encore des divers assistants sociaux comme Alexa ou Google.

La sécurité est bien évidemment au centre des préoccupations de cette serrure nouvelle génération. En effet, votre porte sera fermée dans un laps de temps prédéfini, le but étant de verrouiller et déverrouiller la porte uniquement lors d’une entrée et d’une sortie.

Ce mode de fermeture assure donc de nouveaux avantages à côté des désagréments qui sont moindres. On peut juste retenir un moteur quelque peu bruyant et une ouverture qui sera plus longue qu’avec une clé.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Avant d’effectuer votre commande, prenez quelques instants pour découvrir notre comparatif des meilleurs serrures connectées, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.