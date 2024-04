Nothing Ear 2 : les écouteurs bénéficient d’une belle vente flash chez Amazon

Chez Amazon, les écouteurs Nothing Ear 2 bénéficient d’une vente flash et ils passent donc à seulement 109 € au lieu de 120 €.

Actuellement, les écouteurs Nothing Ear 2 sont à découvrir puisqu’ils bénéficient d’une belle promotion à durée limitée. Ils passent donc en ce moment à 109 € au lieu de 120 € mais il ne faudra pas attendre trop longtemps pour vous décider puisqu’il s’agit d’une vente flash.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Les écouteurs Nothing Ear 2 sont à petit prix chez Amazon

Pour changer votre équipement high-tech, le mieux est bien évidemment de profiter des offres promos pour faire quelques économies surtout actuellement. Amazon vous propose donc de profiter de cette vente flash sur les écouteurs Nothing Ear 2. Toutefois, avant d’ajouter ce produit à votre panier, voici quelques informations supplémentaires sur les écouteurs concernés par cette chute de prix.

Les Nothing Ear 2 proposent un format intra-auriculaires, ils conservent dans l’ensemble le même look et le même design que la version précédente avec toutefois quelques améliorations qui devraient vous plaire. En effet, nous avons pu voir dans le test des Nothing Ear 2 qu’ils sont équipés de la double connexion avec également une meilleure qualité audio et une option ANC renforcée.

Confortable, ils sont également équipés d’une résistance aux projection d’eau (IP54) avec une résistance à la poussière présente aussi. Toutefois, lors d’une pluie trop importante, il sera plutôt conseillé de mettre les écouteurs à l’abri pour éviter une mauvaise surprise.

L’autonomie est plus que correcte car la marque annonce une tenue de 36 heures grâce à l’étui et de 6 heures d’autonomie avec les écouteurs seuls et de 4 heures avec l’option ANC activée. Cependant, dans le doute, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil.