Serrure connectée : comment choisir, laquelle acheter ?

On y pense rarement et pourtant la serrure est un élément primordial de notre logement. C’est en effet le premier contact que l’on a avec sa maison lorsque l’on rentre chez soi. Impossible de rentrer sans passer par elle, et de fait, sans avoir ses clés. Et si au départ, le système classique serrure/clé est utile pour se protéger des cambriolages par exemple, il existe aujourd’hui une solution qui sécurise votre logement sans avoir besoin de cette sacro-sainte clé : la serrure connectée.

Le principe de la serrure connectée est simple : à la place de votre clé métallique, vous utilisez votre smartphone afin de verrouiller et déverrouiller à distance votre porte d’entrée. Créer un accès temporaire pour un proche ou une femme de ménage est même envisageable.

Quelle est la meilleure serrure connectée ?

Nuki Smart Lock 2.0 199€ > Boulanger

ON AIME

✅ L’application mobile intuitive

✅ La facilité d’installation

✅ L’aimant pour indiquer le statut de la porte

ON N’AIME PAS

❌ La fonction identification par GPS est perfectible

❌ Le moteur bruyant

La Smart Lock 2.0 a l’avantage de se poser sur le cylindre existant et se veut donc un peu plus universelle et moins intimidante à installer. Autres atouts : l’aimant qui indique le statut de la porte (ouverte ou fermée), la bonne intégration domotique, les fonctions intéressantes (déverrouillage automatique grâce à l’identification du smartphone, etc) et l’application mobile plaisante. Une batterie rechargeable est disponible pour remplacer les piles. La Smart Lock 2.0 existe désormais aussi en version blanche.

ON AIME

✅ Les 3 habillages fournis

✅ La quantité d’accessoires en option, y compris des bracelets pour enfants

ON N’AIME PAS

❌ L’installation demande de changer le cylindre

❌ L’ application mobile demande encore quelques améliorations

Cette serrure (ex Okidokeys) impose de changer le cylindre et d’ajuster la longueur de celui-ci à l’épaisseur de la porte. On apprécie les trois habillages fournis (chrome, laiton, blanc) et la grande quantité d’accessoires en option, dont même des bracelets pour les enfants. Pour les fidèles à la marque Somfy, l’intégration à la box domotique Tahoma est un plus.

ON AIME

✅ La télécommande incluse

✅ Le paramétrage possible sans smartphone

ON N’AIME PAS

❌ L’absence de passerelle IP pour le contrôle à distance

Ce modèle de Yale (marque de Assa-Abloy) est disponible en plusieurs versions, selon la longueur du cylindre fourni. Ses points forts sont la télécommande incluse, la possibilité de la paramétrer sans smartphone via le clavier sur la serrure, la fonction de verrouillage automatique et le lecteur d’empreinte digitale optionnel. On regrette l’absence de passerelle IP, pour le contrôle à distance.

Yale Linus Smart Lock 249.99€ > Amazon

ON AIME

✅ L’installation sur le cylindre existant ou de rechange

✅ Les accessoires optionnels (clavier, passerelle Bluetooth)

✅ La large interopérabilité

ON N’AIME PAS

❌ L’absence de batterie rechargeable

La nouvelle serrure connectée de Yale est un tourne-clé se posant sur le cylindre existant, mais le fabricant a la bonne idée de proposer en option un cylindre de rechange en cas d’incompatibilité. Le choix de la finition (noir ou argent) et la possibilité d’ajouter un clavier ou une passerelle Bluetooth/Wifi qui décuple les fonctions (contrôle à distance, interopérabilité Google/Alexa/Homekit/IFTTT…) sont appréciables. Dommage que l’alimentation électrique soit fournie par des piles et pas une batterie rechargeable.

Quel est l’intérêt d’une serrure connectée ?

Fixée à l’intérieur de la porte d’entrée, une serrure connectée, via Bluetooth généralement, se verrouille ou se déverrouille sous l’action d’une application mobile iOS/Android. Ainsi, le smartphone se substitue à la traditionnelle clé métallique. Pour une personne seule, l’utilité n’est pas flagrante. C’est en revanche un système pertinent quand il s’agit d’attribuer des clés «virtuelles», plus faciles à partager que des clés physiques, à de nombreuses personnes requérant un accès au logement, de façon permanente ou temporaire : la famille bien sûr, et aussi la nounou, le personnel de maison ou encore des locataires Airbnb.

Est-ce compliqué à installer ?

Ces serrures, pour la plupart, sont fournies avec leur propre cylindre, de profil européen, et demandent de déposer le cylindre de porte existant. Il suffit de dévisser puis de revisser une petite vis située sur le chant du battant de la porte. Cependant, de nombreuses configurations (rosette, applique, etc) existent et certaines sont contraignantes. La compatibilité est à vérifier sur le site Internet du fabricant. Au pire, une photo peut être envoyée au support technique. L’épaisseur de la porte est également un point à vérifier. La longueur du cylindre de Somfy est ajustable et celui de Yale, pour le modèle Entr, est disponible en plusieurs tailles.

La Smart Lock 2.0 de Nuki est un cas à part, qui s’adapte sur le cylindre existant. C’est en fait un tourne-clé actionnant la clé qui demeure engagée dans la serrure. Cependant, pour celles et ceux qu’une telle opération rebute, Nuki commence à mettre en place un service d’installation par un professionnel, typiquement un serrurier. La prestation coûte au minimum 69 €, si le cylindre n’est pas à changer. Le service sera prochainement disponible en France.

Avec la serrure Linus Smart Lock, Yale propose une alternative intéressante : la pose sur le cylindre existant ou un cylindre optionnel (39.99 €), en cas d’incompatibilité.

Le smartphone est-il indispensable ?

La plupart des fabricants proposent des accessoires plus pratiques que le smartphone pour contrôler la serrure : lecteur de badge RFID, télécommande, bracelet voire «smartwatch»… Mais ce sont des options qui coûtent plusieurs dizaines d’euros à chaque fois.

Des accessoires en option facilitent l’utilisation de la serrure, comme la télécommande ou le lecteur d’empreinte.

Peut-on ouvrir la porte à distance ?

Oui, à condition de faire l’acquisition de la passerelle Bluetooth, si elle existe, qui se connecte via Wifi à la box Internet. Usage typique : commander l’ouverture de la porte quand un livreur ou un réparateur se présente et qu’on est absent. Cette passerelle permet aussi de gérer les autorisations d’accès à distance et d’obtenir un journal de bord (qui est entré/sorti et à quelle heure).



Pour contrôler la serrure à distance et pour interagir avec d’autres objets connectés, la passerelle IP est indispensable.

Quelle autonomie ?

Elle dépend de deux facteurs variables : la puissance nécessaire pour actionner le mécanisme de verrouillage/déverrouillage et la fréquence d’utilisation, elle-même tributaire du nombre de résidents. Yale indique une autonomie de trois mois, Nuki six mois, à raison de huit à dix verrouillages/déverrouillages quotidiens… L’application mobile signale quand il est temps de charger la batterie ou de changer les piles. En cas d’oubli ou de panne, la clé métallique fournie peut toujours servir de clé de secours. La Smart Lock 2.0 de Nuki nécessite toutefois un cylindre débrayable (ou fonction d’urgence), qui permet d’utiliser un clé à l’extérieur alors qu’une autre clé est engagée à l’intérieur.

Est-ce compatible avec le Smart Home ?

C’est une possibilité de la passerelle IP mentionnée plus haut : l’interaction avec d’autres objets connectés voire des box domotiques, dans le but d’établir des scénarios, de déclencher des alarmes, etc. Piloter la serrure à la voix est également envisageable, grâce à l’assistant Google ou Amazon Alexa. Chez Nuki, la fonction de déverrouillage impose d’énoncer un code PIN supplémentaire, par précaution.

Y a-t-il un risque de piratage ?

Comme pour tout objet connecté, le risque de piratage ne peut pas être écarté. Et il est d’autant plus difficile à tolérer quand il affecte un dispositif électronique commandant la porte d’entrée. Des chercheurs ont déjà mis à jour de nombreuses vulnérabilités, en premier lieu le chiffrement Bluetooth insuffisant ou mal configuré : le signal peut être intercepté puis rejoué. C’est la raison pour laquelle la star-up Havr a cherché à s’affranchir du Bluetooth avec la serrure Brightlock (en pré-commande), qui s’actionne à partir du flash du smartphone.

Les fabricants cherchent cependant à renforcer la sécurité de leurs produits (chiffrement AES256) ou obtiennent des certifications (AV-Test pour la Smart Lock) destinées à rassurer les utilisateurs. Rien n’est infaillible, quoi qu’il en soit. Il faut également garder à l’esprit qu’un cambrioleur expérimenté ne perdra probablement pas de temps à «hacker» une serrure, alors qu’il dispose d’autres moyens plus rapides et efficaces pour entrer par effraction.