Cette TV MicroLED étonnante se replie quand vous l’éteignez

Après les téléphones pliables, les TV pliables s’invitent sur le marché de la tech. Illustration avec le C Seed N1, un modèle MicroLED au design pour le moins détonnant.

Le C Seed N1 – Crédit : C SEED Entertainment Systems

Il se destine aux bourses très bien garnies, soucieuses de combiner technologie de pointe et design audacieux dans leur intérieur. C SEED Entertainment Systems a développé un téléviseur singulier, le C Seed N1. Sa particularité ? Perché sur un support au sol minimaliste, il se fait pour le moins discret avant de déplier son écran de 165, 137 ou 103 pouces une fois allumé. Et se replie sagement lorsque l’utilisateur décide de l’éteindre.

Une TV pliable grâce à la technologie MicroLED

Une prouesse technique permise par la technologie MicroLED qui déploie un réseau de LED à l’échelle micrométrique. Intégrés dans des modules d’environ 12 pouces sur 12 pouces, elles peuvent ensuite être placées dans la configuration souhaitée par le constructeur. La nature modulaire de la technologie MicroLED permet ainsi au C Seed N1 de se replier sur lui-même et de se déplier à souhait. « Le calibrage d’écart adaptatif breveté de C SEED fait disparaître les bordures entre les panneaux d’écran pour offrir une expérience visuelle parfaitement homogène », promet d’ailleurs la marque.

Du reste, cette TV 4K prend en charge le HDR10+. Elle embarque un système de haut-parleurs doubles à large bande de 100 watts. Le constructeur vante en outre « le contraste époustouflant et les détails parfaits » retranscrits par l’appareil, assurant que les couleurs affichées ont « deux fois la pureté des couleurs des LED conventionnelles ». On n’en attendait évidemment pas moins sur ce segment de prix, le C Seed N1 coûtant la bagatelle d’au moins 200 000 dollars.

Voici une vidéo de présentation où vous pourrez admirer les courbes de ce téléviseur d'exception, à défaut de pouvoir l'acheter.