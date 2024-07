ChatGPT arrive sur les Peugeot : voici les modèles compatibles

© Peugeot

L’IA générative s’est infiltrée dans tous les recoins de nos vies, y compris dans les voitures. En début d’année, Peugeot avait annoncé que ChatGPT allait être introduit dans plusieurs véhicules de dernière génération. La phase pilote étant désormais terminée, le fabricant a confirmé ce lundi que l’agent conversationnel s’invitait pour de bon dans l’habitacle de certains modèles.

Seules les voitures dotées de la fonction de reconnaissance vocale intégrée (OK Peugeot) vous permettront d’interagir avec ChatGPT (modèle GPT-3,5). Voici les modèles éligibles :

Nouvelle 208

Nouveau 2008

Nouvelle 308

Nouvelle 308 SW

Nouvelle 408

Nouvelle 508

Nouvelle 508 SW

Nouveau 3008

Nouveau 5008

Nouveau Rifter

Nouveau Partner

Nouveau Traveller

Nouveau Expert

ChatGPT à bord de votre Peugeot, mais pour quoi faire ?

ChatGPT est disponible en français sur les véhicules neufs. Pour les modèles compatibles déjà en circulation, il suffira d’installer une mise à jour “over the air” pour en bénéficier. Il faudra également que votre Pack Navigation Connectée Plus soit activé. Pour rappel, vous y avez droit gratuitement pendant trois ans à compter de l’achat, le pack étant inclus dans le prix du véhicule. Vous pouvez ensuite prolonger votre abonnement depuis votre espace MyPeugeot, moyennant quelques deniers supplémentaires.

Cet abonnement propose d’autres services comme les informations trafic en temps réel de TomTom ou encore la possibilité de planifier un trajet avec des bornes de recharge pour les voitures électriques. Si jamais, vous pouvez aussi adopter ChatGPT séparément (1,5 euro par mois ou 15 euros par an).

Mais que vous réserve ChatGPT version Peugeot ? Vous pourrez demander à l’agent conversationnel de vous raconter l’histoire des lieux qui se dressent sur votre route, de vous recommander des lieux d’intérêt et de vous distiller des conseils de voyages. Il sera possible de dire : “OK Peugeot, que peux-tu me dire sur le Grand Prix de Monaco” ou “quels sont les lieux intéressants à visiter à Monaco pour une famille ?”

Si l’une des recommandations vous intéresse, vous pourrez tout simplement demander d’afficher le chemin. ChatGPT sera aussi capable de raconter des histoires personnalisées à vos enfants impatients et d’organiser des quizz pour aider vos passagers à passer le temps. Gardez à l’esprit que le modèle GPT-3,5 ne peut pas répondre aux questions sur des informations chaudes (comme les actualités et les résultats sportifs).