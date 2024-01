ChatGPT arrive dans votre Peugeot pour vous faciliter la vie à bord

Peugeot vient d’annoncer que l’assistant vocal de ses voitures allait être renforcé par ChatGPT. L’IA pourra interagir avec les commandes du véhicule et répondre à de nombreuses questions liées à la navigation. Son déploiement débutera en France dès mercredi.

ChatGPT prend de plus en plus de place dans nos quotidiens. L’agent conversationnel a même commencé à s’inviter dans l’habitacle de certaines marques de voiture. Après Mercedes et DS, l’IA générative d’OpenAI s’apprête notamment à faire sa rentrée chez un autre constructeur bien connu dans nos contrées.

Peugeot vient en effet d’annoncer que ChatGPT allait être intégré dans ses voitures et ses fourgons. Et ce dès mercredi. “Nous allons introduire ChatGPT dans toutes les voitures, y compris le nouveau e-3008, et aussi les véhicules utilitaires petits et compacts”, a indiqué Jérôme Micheron, directeur du produit de la marque Peugeot.

ChatGPT débarque dans les Peugeot mais pour quoi faire ?

Peu de détails ont ont été révélés sur les prérogatives de l’agent conversationnel qui devrait renforcer l’assistant vocal. Le constructeur a indiqué que ChatGPT pourra interagir avec les commandes du véhicule et répondre à des questions générales ou liées à la navigation. Une version pilote sera déployée dès mercredi dans cinq pays dont la France. Le fabricant veut en faire un standard d’ici à la fin de l’année.

“L’intelligence artificielle générative peut à la fois offrir des réponses à des questions précises, par exemple vous indiquer les monuments à visiter dans une ville, vous les présenter et vous y mener en coordination avec le système de navigation, mais elle peut aussi, animer votre voyage en interagissant avec les occupants, laissant libre cours à votre créativité”, précise le constructeur dans un communiqué.

Pour se faire une idée de ses fonctionnalités, il faut aller farfouiller chez les concurrents qui ont déjà déployé une version embarquée du chatbot. On pense notamment aux véhicules DS où ChatGPT est accessible en phase expérimentale chez une poignée d’usagers. L’agent conversationnel peut donner des informations sur les points d’intérêt à proximité, les itinéraires possibles et le trafic en temps réel. Il sait aussi raconter des histoires et organiser des jeux pour les enfants (ou les adultes) impatients d’arriver.

Comme sur les Volkswagen, il sera (probablement) possible aussi de contrôler la température dans l’habitacle en le demandant simplement à ChatGPT. L’assistant dopé à l’IA des voitures allemandes est notamment capable de reconnaître une phrase liée à la température (trop chaude ou trop froide) et de l’ajuster en conséquence dans la zone de la personne qui en a fait la demande. D’autres commandes de votre Peugeot devraient également être pilotables via ChatGPT.