Audi ajoute ChatGPT à des millions de voitures, quels modèles auront droit à l’IA ?

Audi va ajouter ChatGPT via Microsoft Azure OpenAI pour des millions de véhicules en 2024

Parmi les voitures compatibles, il y a notamment ceux fabriqués depuis 2021 et équipés de MIB 3

Il sera possible d’activer ChatGPT en disant ‘Hey Audi” ou en utilisant le bouton “push-to-talk” sur le volant

C’est simple : ChatGPT est partout. L’IA est utilisée par bon nombre de constructeurs, notamment dans le milieu de l’automobile. Il faut dire que ce chatbot est capable d’assister les utilisateurs dans de nombreuses tâches alors sans surprise, Audi ajoute cette technologie à des millions de véhicules pour améliorer l’expérience de conduite.

Audi officialise l’ajout de ChatGPT dans ses véhicules

Plus exactement, Audi annonce l’intégration de Microsoft Azure OpenAI avec ChatGPT pour des millions de véhicules compatibles à partir du mois de juillet 2024. Les propriétaires bénéficieront de commandes vocales améliorées grâce à l’IA. On parle tout de même de deux millions de modèles, fabriqués depuis 2021 et équipés du système d’infodivertissement MIB 3, qui auront droit au chatbot. Les nouveaux modèles Audia comme le Q6 e-tron et ceux qui sont dotés de l’architecture électronique E3 1.2 recevront ChatGPT via Cerence Chat Pro en tant qu’extension de l’assistant Audio.

Parmi les possibilités de ChatGPT, les conducteurs pourront demander des itinéraires ou gérer la climatisation. Il sera possible de lui poser des questions par la voix en commençant par “Hey Audio” ou via le bouton “push-to-talk” sur le volant. Le véhicule sera en mesure de savoir s’il doit exécuter une fonction comme la climatiseur cité précédemment ou transmettre la requête à l’IA d’OpenAI.

ChatGPT intègre de nombreux véhicules en 2024

L’année 2024 sera celle de ChatGPT pour beaucoup de constructeurs automobiles. En plus d’Audi, Volkswagen a dévoilé que ses voitures intégreront l’IA dans les prochains mois. DS Automobiles a fait la même annonce puisque la filiale du groupe français Stellantis ajoutera progressivement la technologie à ses modèles. Mercedes-Benz a également dévoilé que le contrôle vocal passe à “un tout nouveau niveau” avec ChatGPT. On peut aussi citer Cerence, Škoda ou encore General Motors.