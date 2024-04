ChatGPT se dote enfin d’une mémoire, mais pas pour tout le monde  

ChatGPT Plus, l’IA conversationnelle d’OpenAI, vient de recevoir une mise à jour majeure qui pourrait bien la rendre plus humaine. Cette fonctionnalité inédite s’appelle Mémoire, mais qu’est-ce que c’est, exactement ?

ChatGPT

Imaginez une IA qui se souvient de votre anniversaire ou de votre amour pour les plantes d’intérieur. C’est exactement ce que promet la fonction Mémoire de ChatGPT. Fini les conversations cloisonnées où le chatbot vous oublie d’une discussion à l’autre. Désormais, elle peut retenir des éléments clés sur vous et les intégrer aux interactions futures. Seul hic, ce ne sera (pour l’instant) pas disponible ni en Europe… ni en Corée.

Adieu oubli ! ChatGPT Plus se souvient de tout grâce à sa nouvelle fonction mémoire

Regardons quand même ça de plus près. Cette mémoire ne se construit pas par magie. Vous pouvez guider le système en lui indiquant des informations à retenir. Par exemple, votre âge, votre ville ou vos centres d’intérêt. ChatGPT Plus stockera ces données et les utilisera pour personnaliser vos discussions. Fini les répétitions et les présentations interminables, il se souvient de vos centres d’intérêt et adapte ses réponses en conséquence.

La Mémoire est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver dans les paramètres de personnalisation. Vous avez également accès à un gestionnaire de mémoire qui vous permet de consulter et de supprimer des souvenirs spécifiques, voire de tout effacer.

Pour l’instant, la Mémoire est réservée aux utilisateurs de ChatGPT Plus, l’abonnement payant à 20 € environ par mois. OpenAI n’a pas encore communiqué sur son arrivée éventuelle dans la version gratuite.

Même si vous pouvez désactiver la Mémoire, vous apprécierez peut-être aussi l’option intermédiaire qui utilise la nouvelle fonctionnalité « Discussion temporaire » pour introduire une amnésie à court terme dans le système.

Pour l’utiliser, choisissez le modèle ChatGPT souhaité dans le menu déroulant, puis sélectionnez « Discussion temporaire ». Ainsi, aucune information partagée avec ChatGPT Plus pendant cette conversation ne sera ajoutée à sa mémoire.

Seul hic donc, cette nouvelle fonction reste inutilisable en Europe. Un déploiement progressif est probablement envisagé par OpenAI, mais pour l’instant, il faudra patienter.