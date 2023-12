ChatGPT dans le top 10 des applications les plus téléchargées au monde, une première

Lancé en novembre 2022, ChatGPT est désormais bien ancré dans nos quotidiens. Initialement, l’IA générative était seulement accessible sur le Web. L’application iOS de ChatGPT est finalement arrivée en mai dernier avant d’être suivie deux mois plus tard par l’application Android. Et elles font déjà recette !

Chaque mois, Appfigures révèle son classement des applications les plus téléchargées dans le monde. En novembre, ChatGPT fait notamment une entrée remarquée dans le top 10 global (iOS et Android). Jusqu’alors, le chatbot était seulement apparu dans le classement dédié à l’App Store. ChatGPT, élue application préférée des utilisateurs du Play Store en 2023, a été téléchargée 19 millions de fois en novembre sur iOS et sur Android.

ChatGPT Finally Made It – The Most Downloaded Apps in Novemberhttps://t.co/UIv16gqwA2 — Appfigures (@appfigures) December 18, 2023

Quelles sont les applications iOS et Android les plus téléchargées dans le monde ?

Les utilisateurs se servent donc de plus en plus de l’IA générative sur leur smartphone. Il faut dire que l’application ChatGPT dispose de fonctionnalités exclusives. Depuis peu, tous les utilisateurs peuvent par exemple converser naturellement avec l’IA grâce au chat vocal. Certains en ont ainsi profité pour remplacer Siri par ChatGPT. Pour rappel, le chat vocal était réservé autrefois aux abonnés ChatGPT Plus.

Pour en revenir au classement, notez que TikTok est toujours en tête avec plus de 49 millions de téléchargements en novembre. Il devance très légèrement Instagram. A noter la présence dans le classement de l’application Temu, le détaillant chinois connu pour ses produits low-cost. Pour résumer, voici le top 10 complet qui répertorie le nombre total de téléchargements sur iOS et Android le mois dernier :

TikTok : 49 millions Instagram : 49 millions Facebook : 39 millions WhatsApp : 34 millions Telegram : 27 millions Temu : 27 millions CapCut : 25 millions Snapchat : 24 millions WhatsApp Business : 21 millions ChatGPT : 19 millions