ChatGPT s’utilise désormais sans inscription, le chatbot devient encore plus accessible

OpenAI franchit une étape majeure dans l’accessibilité de l’IA conversationnelle en permettant l’utilisation de ChatGPT sans inscription préalable. Cette évolution vise à fluidifier l’expérience utilisateur et à élargir l’adoption de cette technologie.

OpenAI a récemment annoncé une nouveauté majeure pour ChatGPT, le positionnant une fois de plus en avant-garde par rapport à Google Gemini. Désormais, il est possible d’utiliser ChatGPT sans avoir besoin de se connecter.

La version gratuite de ChatGPT s’utilise désormais sans inscription

Cette mise à jour concerne spécifiquement la version gratuite de ChatGPT propulsée par GPT-3.5. Cette évolution signifie qu’un plus large public aura accès à cet outil puissant sans les barrières habituelles de connexion, promettant ainsi une démocratisation accrue de l’IA. La version payante, avec GPT-4, n’est pas concernée.

Car selon OpenAI, cette décision vise à élargir l’accès à ChatGPT pour plus de 100 millions d’utilisateurs hebdomadaires à travers 185 pays. Ces personnes se tournent vers ChatGPT pour une multitude de raisons, allant de l’apprentissage de nouvelles informations à la recherche d’inspiration créative, en passant par la résolution de doutes ou questions diverses.

Toutefois, cette accessibilité renforcée ne vient pas sans garde-fous. OpenAI assure avoir renforcé les protections pour empêcher la génération de contenus qui enfreindraient ses règles d’éthique. De plus, bien que l’utilisation de ChatGPT sans connexion soit désormais possible, la compagnie maintient un système permettant d’améliorer le chatbot grâce aux interactions des utilisateurs, tout en offrant l’option de désactiver cette fonctionnalité pour ceux préférant une expérience plus privée.

Cette initiative d’OpenAI met en lumière une différence notable avec Google Gemini (auparavant connu sous le nom de Bard), qui nécessite toujours une connexion pour être utilisé. Bien que Gemini propose une version gratuite capable d’effectuer des recherches sur le web, ChatGPT se distingue désormais par sa disponibilité sans nécessité de se connecter, même dans sa version gratuite.

L’attention d’OpenAI se tourne désormais vers les horizons futurs de son intelligence artificielle, notamment avec l’évocation de Sora et l’anticipation autour de GPT-5 le futur modèle de langage de ChatGPT actuellement en cours de développement et d’entraînement.