ChatGPT : l’application est enfin disponible sur Mac, mais il faudra patienter longtemps pour Windows

C’est une nouvelle inattendue : malgré l’investissement colossal de 10 milliards de dollars de Microsoft, OpenAI a choisi de lancer son application ChatGPT d’abord pour macOS (et pour les abonnés à ChatGPT Plus), reléguant les utilisateurs de Windows au second plan.

© Tom’s Guide

C’est une nouvelle qui en a surpris plus d’un : En plus de lancer son nouveau modèle GPT-4o dévoilé hier, OpenAI a choisi de lancer son application de bureau ChatGPT pour macOS avant celle pour Windows, alors que Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans la société qui développe le chatbot. Les personnes sous PC Windows devront patienter jusqu’à la fin de l’année.

L’application ChatGPT arrive (progressivement) sur Mac

Pour l’instant, seuls les abonnés à ChatGPT Plus (20 € par mois) bénéficient d’un accès à cette application ChatGPT sur macOS. Un déploiement plus large, qui comprendra donc les personnes qui ne payent pas l’abonnement, est prévu dans les semaines à venir.

Malgré ce petit délai, l’application ChatGPT pour Mac s’intègre harmonieusement à l’environnement macOS. Un simple raccourci clavier (Option + Espace) permet d’activer instantanément ChatGPT et de poser des questions, sans interrompre le flux de travail. De plus, il est possible de prendre et de partager des captures d’écran directement depuis l’application.

Mais pourquoi ce choix de lancer l’application sur Mac avant Windows ? OpenAI n’a pas fourni d’explication officielle. Certains avancent que macOS est particulièrement prisé par les développeurs et les professionnels créatifs, cibles privilégiées de ChatGPT. D’autres suggèrent que des défis techniques liés à l’intégration de l’application dans l’environnement Windows pourraient être en cause.

Malgré ce décalage, l’arrivée de ChatGPT sur Windows est bel et bien prévue d’ici la fin de l’année 2024. Et pour les utilisateurs de macOS, OpenAI a annoncé le déploiement de l’application au cours de la journée du 14 mai et depuis votre compte OpenAI, pas depuis le Mac App Store. Si vous ne voyez pas encore la possibilité de télécharger l’application depuis votre compte (ce qui est notre cas) il faudra donc patienter quelques heures encore.