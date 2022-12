Cinéma : Henry Cavill en Superman coupé au montage

Quelques semaines seulement après avoir célébré son retour au cinéma dans le rôle de Superman, Henry Cavill a annoncé, plus tôt cette semaine, qu’il n’apparaîtra finalement pas à l’écran. Un changement d’univers décidé par les producteurs a conduit le réalisateur de The Flash à supprimer toutes les scènes de Cavill.

Une fin d’année catastrophique pour les fans d’Henry Cavill. Après avoir appris, il y a près d’un mois, que ce dernier quitterait son rôle dans la série The Witcher, on apprend aujourd’hui que ses scènes « caméos » c’est-à-dire les apparitions faites d’un héros dans un film dont l’histoire principale ne tourne pas autour de son personnage, ont été coupées au montage. The Flash ne diffusera ainsi aucun passage de Superman ni de Wonder Woman. En effet, l’actrice Gal Gadot jouant le rôle de Wonder Woman devrait connaître le même sort.

Henry Cavill dans le rôle de Superman coupé au montage © Warner Bros.

250 000$ jetés par la fenêtre. C’est le cachet qui, selon les informations circulant sur le sujet, a été octroyé à Cavill pour chacune de ses apparitions. Une somme importante, mais vraisemblablement pas assez, pour forcer la main aux équipes de production afin qu’ils ré-intègrent au script et au montage les scènes de Superman. Sur les réseaux sociaux, le principal intéressé a d’ailleurs exprimé sa tristesse concernant cette nouvelle : « Finalement, je ne reviendrai pas en tant que Superman. Après que le studio m’ait dit d’annoncer mon retour en octobre (…) cette nouvelle n’est pas la plus facile, mais c’est la vie. »

Un changement d’univers pour The Flash

La raison de ce revirement de situation inattendu est une décision prise par l’équipe de production. Les producteurs et scénaristes James Gunn et Peter Safran auraient en effet imaginé une suite de l’univers de The Flash sans Superman ni Wonder Woman. Une décision prise récemment qui ne fera pas les affaires des nombreux fans de Cavill.

Cependant, c’est une bonne nouvelle qui a également été annoncée par l’acteur plus tôt cette semaine. En effet, Henry Cavill reviendra très vite pour un nouveau projet produit par la plateforme Amazon Prime. Cavill devrait ainsi revenir dans le rôle principal d’une nouvelle série adaptée du jeu de guerre miniature Warhammer 40,000.

Source : joblo.com