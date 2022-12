Amazon Prime Video : Henry Cavill sera l’acteur principal d’une série sur Warhammer 40,000

Henry Cavill visite les locaux de Games Workshop (Warhammer World) © Warhammer Community

Henry Cavill sera l’acteur principal d’une nouvelle série basée sur Warhammer 40,000, qui est actuellement en cours de préparation chez Amazon pour Prime Video. Le groupe est en pourparlers pour acquérir les droits du jeu auprès de son propriétaire Games Workshop, à la suite d’une guerre d’enchères. Aucun écrivain ou showrunner n’est actuellement attaché au projet, bien que Vertigo Entertainment sera à la production exécutive aux côtés d’Henry Cavill, qui passera aussi derrière la caméra.

Série sur Warhammer 40 000 : à quoi s’attendre ?

Warhammer 40,000 est un jeu de table introduit par Games Workshop en 1987. Dans ce jeu, les joueurs simulent une bataille à l’aide de modèles miniatures de guerriers et de véhicules. Comme son titre l’indique, Warhammer 40,000 se déroule environ 40 000 ans dans le futur.

L’histoire du jeu tourne autour d’une société humaine stagnante en guerre avec des extraterrestres et diverses créatures surnaturelles. Warhammer 40,000 est largement considéré comme le wargame miniature le plus populaire au monde et rappelons qu’Henry Cavill est un immense fan.

À lire : Fan de Warhammer, Henry Cavill visite les coulisses de GamesWorkshop

Cette nouvelle survient peu de temps après avoir appris qu’Henry Cavill ne jouera plus Superman dans l’univers DC. Le codirecteur nouvellement nommé de DC Studios, James Gunn, a récemment confirmé qu’il écrivait un nouveau film Superman, mais le film ne mettra pas en vedette l’acteur britannique.

Cavill se prépare également à faire ses adieux à son rôle de Geralt de Riv dans la série The Witcher. Après avoir joué dans les deux premières saisons de la série, l’acteur devrait tirer sa révérence après la troisième, dont la première est prévue à l’été 2023. Rappelons que c’est Liam Hemsworth qui reprendra ensuite le rôle de Geralt à partir de la saison 4.