Comment désactiver un AirTag invasif ?

Un AirTag – Crédit : Unsplash

Aux États-Unis, un homme accusé d’harcèlement avait placé un AirTag dans le véhicule de sa compagne. Un fait divers symptomatique d’un véritable fléau sociétal lié au tracker d’Apple. L’AirTag est censé aider les utilisateurs à retrouver des affaires égarées via l’application Localiser. Problème, certains individus mal-intentionnés détournent l’usage initial de l’objet pour suivre leurs victimes à la trace.

Bien conscient du problème, Apple vient d’annoncer des mesures supplémentaires pour lutter contre le harcèlement. Une future mise à jour permettra notamment de localiser les AirTags suspects avec plus de précision et de les faire sonner sur commande avec un son plus puissant. Pour mémoire, une notification surgit sur l’iPhone lorsqu’un AirTag éloigné de son propriétaire est détecté dans les environs. Il émet plus tard une sonnerie pour signaler sa présence. Les utilisateurs Android sont quant à eux invités à télécharger l’application Tracker Detect pour localiser de potentiels AirTags espions et de les faire sonner.

Désactiver un AirTag est un jeu d’enfants

Une fois que vous avez reçu la notification sur votre iPhone, vous pouvez interrompre le partage de votre localisation dans la section « Instructions de désactivation« . Une solution plus radicale consiste à retirer tout simplement la batterie amovible du tracker, celui-ci ne pouvant ensuite plus partager votre position. Notez toutefois que la personne possédant l’AirTag connaîtra évidemment le dernier emplacement enregistré.

Enlever la batterie est une manipulation très simple qui s’effectue en à peine quelques secondes :

Appuyez sur le couvercle de la pile.

Tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Une fois que le mouvement cesse, vous n’avez plus qu’à enlever le couvercle et la pile. Apple vous explique pas à pas comment procéder dans ce tutoriel :

Précisons enfin que des harceleurs utilisent parfois des AirTags trafiqués qui ne sonnent pas afin de passer plus incognito. Et certains n’hésitent pas à dissimuler les trackers dans des endroits inattendus. L’année dernière, un AirTag avait ainsi été retrouvé dans un passage de roue.