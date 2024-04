Comment fusionner des fichiers PDF ?

Vous souhaitez simplifier vos envois de documents PDF en les regroupant en un seul et même fichier ? Voici une méthode simple et rapide pour fusionner vos PDF !

Vous avez deux documents PDF et aimeriez pouvoir les fusionner afin de n’en avoir plus qu’un seul ? De nombreux services en ligne vous permettent de le faire. Toutefois, vous n’avez aucune garantie quant à la confidentialité de vos données. Heureusement, il existe une méthode simple, gratuite et sûre, que nous allons vous dévoiler dans ce tutoriel. Pour ce faire, il vous suffit de disposer du logiciel PDFCreator, disponible sur Windows et macOS. Nous vous proposons également une méthode alternative via le logiciel Adobe Acrobat à la fin de ce guide.

Fusionner des documents PDF avec PDFCreator : la méthode gratuite par excellence

Le logiciel gratuit PDFCreator permet de créer des documents PDF à partir d’image ou de fichiers texte. Il est par ailleurs possible d’inclure des options de cryptage, en interdisant la copie ou l’impression. Une autre fonctionnalité permet de regrouper plusieurs fichiers dans un seul PDF. C’est elle qui nous intéresse dans ce tutoriel. Avant de commencer, nous vous invitons à télécharger le logiciel via le lien ci-dessous.

Une fois que vous avez installé le logiciel sur votre ordinateur, veuillez suivre ces quelques étapes :

Lancez PDFCreator, puis ouvrez un fichier PDF en cliquant sur Choisissez un fichier à convertir ou en effectuant un « glisser-déposer » au bon endroit.

ou en effectuant un « glisser-déposer » au bon endroit. Une fenêtre apparaît alors. Cliquez ensuite sur le bouton Merge.

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter un autre fichier. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez combiner au premier. Vous avez ensuite la possibilité de réorganiser l’ordre dans lequel vous souhaitez que les fichiers apparaissent. Cochez enfin les cases à gauche et cliquez sur Fusionner la sélection, ou cliquez directement sur Tout fusionner si vous souhaitez combiner tous les fichiers. Notez que vous pouvez fusionner encore plus de fichiers.

Une fois ceci fait, vous obtiendrez un seul document combinant le contenu des deux fichiers sélectionnés. Cliquez sur alors sur Continuer .

. Vous êtes ensuite redirigé sur la première fenêtre. Vous avez la possibilité de renommer le fichier et de choisir un emplacement spécifique sur votre disque dur. Enfin, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Save. Le fichier sera ensuite automatiquement ouvert dans le lecteur PDF par défaut.

Combiner plusieurs documents PDF via Adobe Acrobat : l’alternative payante

Adobe Acrobat Reader DC est l’un des lecteurs de documents PDF les plus populaires, tous supports confondus. En plus de vous permettre d’ouvrir les fichiers dans ce format, ce logiciel gratuit pour PC, Mac, Android et iOS, vous permet également de les signer numériquement, de les imprimer, ou encore d’y annoter des commentaires. Une version web sous forme d’extension pour navigateur existe également, et vous permet d’ouvrir des fichiers PDF sans avoir à les télécharger au préalable, ou encore de convertir des images en format PDF.

Toutefois, ce logiciel dispose de fonctionnalités limitées et ne vous permettra pas de fusionner des documents PDF entre eux. Pour ce faire, vous devez disposer de la version payante, Adobe Acrobat Pro. Cette dernière est disponible sous forme d’abonnement mensuel ou annuel, proposé à partir de 23,99 € par mois ; ce qui, vous en conviendrez, est assez onéreux pour combiner des documents numériques.

Heureusement, il est possible de tester gratuitement le logiciel pendant 7 jours. Ainsi, vous pouvez accéder à la fameuse fonctionnalité de fusion de PDF sans payer, pendant une période limitée. Ce qui peut s’avérer pratique si vous souhaitez combiner des documents PDF de manière ponctuelle. En revanche, vous devrez bien penser à vous désabonner avant la fin de la période d’essai si vous ne souhaitez pas être prélevé.

Pour des raisons pratiques, et si vous êtes amené à combiner souvent plusieurs documents PDF, on vous conseille d’opter pour la première méthode, avec PDFCreator, qui elle est gratuite, sans limite de temps. Toutefois, si vous souhaitez tout de même utiliser l’outil d’Adobe, voici la marche à suivre pour fusionner plusieurs documents PDF entre eux à partir de ce logiciel :