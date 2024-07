Comment récupérer des SMS supprimés définitivement sur Android ?

Bien que la popularité des SMS est sur le déclin, ces derniers sont encore souvent utilisés pour envoyer des informations importantes, qu’elles soient professionnelles ou personnelles. Les messages échangés peuvent contenir des informations cruciales comme des adresses, des noms, des informations de paiement, etc.

Ces messages importants peuvent néanmoins disparaître à cause d’un bug ou d’une mauvaise manipulation. À titre d’exemple, il vous est peut-être déjà arrivé de supprimer accidentellement un message auquel vous teniez, tandis que vous faisiez le tri dans votre boîte de réception.

Heureusement, tout espoir n’est pas perdu si vous avez définitivement supprimé des messages de votre smartphone Android. Voici les étapes à suivre pour récupérer des messages supprimés (SMS ou RCS) si vous utilisez Google Messages ou l’application Samsung Messages. Les terminaux de Samsung proposent effectivement une méthode différente pour ce faire.

Récupérer des messages supprimés sur Google Messages

Voici comment récupérer des messages supprimés si vous utilisez l’application Google Messages :

Rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone Android, puis sélectionnez Google. Choisissez ensuite Sauvegarde. Vous pouvez alors vérifier si la dernière sauvegarde Google One contient les messages que vous souhaitez récupérer.

Si la date de la dernière sauvegarde Google One correspond aux messages que vous voulez récupérer, vous pouvez alors restaurer votre téléphone aux paramètres d’usine. Cette procédure est évidemment risquée, donc effectuez-la en connaissance de cause. La réinitialisation aux paramètres d’usine vous permettra de restaurer votre smartphone à partir de votre dernier point de sauvegarde.

Pour réinitialiser votre smartphone, rendez-vous dans les Paramètres, puis appuyez sur Système et Options de réinitialisation. Sélectionnez ensuite Effacer toutes les données (rétablir la configuration d’usine).

Récupérer des messages supprimés sur Samsung Messages

Voici comment procéder si vous avez un smartphone Samsung :

Ouvrez l’application Messages et appuyez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit de l’écran. Sélectionnez Paramètres, puis Corbeille. Choisissez alors la conversation que vous souhaitez restaurer. Si la conversation en question ne s’affiche pas, passez directement à l’étape suivante. Rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone et sélectionnez Comptes et sauvegarde. Appuyez ensuite sur Samsung Cloud et Restaurer les données. Vous verrez alors les différentes sauvegardes réalisées. Si les dates correspondent aux messages que vous souhaitez récupérer, cliquez sur l’option Messages pour restaurer les messages supprimés.

Récupérer des messages supprimés sur Android en passant par une application tierce (payant)

Les méthodes précédentes sont les plus simples à appliquer. Elles ne sont toutefois utiles que si vos dernières sauvegardes vous permettent de récupérer les SMS que vous souhaitez. Dans le cas contraire, une autre méthode existe. Cette dernière est également utile si vous ne voulez pas réinitialiser votre smartphone Android. Pour ce faire, vous devez passer par une application tierce. Pour l’exemple, nous avons utilisé l’application FonePaw. Notez toutefois que cette application nécessite un abonnement payant, ainsi que le débridage de votre smartphone. En effet, la version gratuite ne vous permet pas de récupérer vos messages supprimés, mais seulement de les visualiser.

Vous devez activer le mode développeur pour pouvoir débrider votre smartphone. Pour ce faire, ouvrez les Paramètres de votre smartphone, et accédez au menu À propos du téléphone. Appuyez ensuite sept fois d’affilée sur Numéro de build. Une fois ceci fait, rendez-vous dans Système, puis Options pour les développeurs, et activez l’option Débogage USB, puis validez avec OK. Vous pouvez désormais procéder aux étapes suivantes :

Téléchargez, installez, puis lancez l’application FonePaw (Récupération de données Android). Connectez votre smartphone Android à votre ordinateur en utilisant un câble USB, puis autorisez la connexion depuis votre smartphone. Depuis l’ordinateur, sélectionnez Messages, puis cliquez sur Suivant. Validez les autorisations requises sur votre smartphone, puis patientez pendant que le logiciel scanne votre smartphone. Tous vos messages supprimés apparaissent ensuite. Il vous suffit alors de sélectionner ceux qui vous intéressent et de cliquer sur Récupérer.

