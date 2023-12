RCS : tout savoir sur le futur remplaçant du SMS

Vous avez certainement entendu parler du RCS, qui fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps. Développé par le consortium GSMA, ce protocole de communication est destiné à remplacer le SMS. Ce dernier apporte effectivement de nombreux avantages par rapport à son homologue. Mais qu’est-ce que le Rich Communication Services au juste et en quoi se différencie-t-il ? On vous explique tout dans ce dossier.

Aujourd’hui, de moins en moins de personnes utilisent les SMS/MMS, au profit des applications de messagerie instantanée telles que Messenger ou WhatsApp. Basé sur le même modèle, le RCS est disponible depuis quelques années sur Android.

Forte de ses nombreuses fonctionnalités, cette technologie s’apprête à révolutionner les communications en reprenant le flambeau des Short Message Services. Qu’est-ce que le RCS ? Qu’apporte-t-il de plus ? Pourquoi n’est-il pas encore adopté de partout ? On répond à toutes vos interrogations sur le sujet dans ce dossier.

📨 Qu’est-ce que le RCS ?

Le RCS est l’acronyme de Rich Communication Services. C’est une technologie développée par le consortium GSMA, une association internationale qui réunit plus de 750 opérateurs et constructeurs mobiles. Le protocole de messagerie RCS permet d’envoyer un message à un destinataire via son smartphone à l’instar d’un SMS. En revanche, il se distingue de ce dernier en apportant plein de nouvelles fonctionnalités, que proposent déjà les applications de messagerie instantanée comme Messenger. Il est notamment possible de :

Chatter en privé

Créer des groupes de conversations

Recevoir des notifications de lecture et d’écriture

Transférer et recevoir des fichiers

Lancer des appels vidéo

Lancer des appels VoIP

Émettre et lire des messages audio

Réagir avec des emojis

Partager sa géolocalisation

Selon Google, qui met fortement en avant le RCS, le protocole a déjà séduit plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde.

🆚 Quelles sont les différences entre le RCS et le SMS ?

La grande force de ce standard repose sur le fait qu’il ne passe pas par le réseau GSM traditionnel comme le SMS. En effet, il utilise les réseaux 4G et Wi-Fi. Le RCS peut de ce fait être utilisé par tout le monde, sur n’importe quel serveur, quel que soit l’opérateur, l’appareil (smartphone, tablette, ordinateur, etc.) et la marque. Ainsi, le RCS améliore grandement les échanges en supprimant les limites des SMS/MMS.

Comme sur Messenger ou Skype, il est notamment possible de savoir quand votre destinataire a ouvert votre message. D’autre part, vous pouvez également voir quand il vous écrit, grâce aux fameux trois petits points. Répondre avec des emojis est également possible, si vous ne savez pas quoi écrire de plus.

Les utilisateurs du protocole RCS peuvent par ailleurs transférer différents types de fichiers beaucoup plus facilement. Parmi eux, on compte notamment les images en pleine résolution ou les GIFs, qui s’inscrivent comme une meilleure alternative aux MMS, qui compressent bien trop les images. Les utilisateurs de Google Messages sous Android 14 peuvent même envoyer des photos au format Ultra HDR.

On note également la possibilité de créer des groupes de conversation, afin de s’adresser à plusieurs destinataires en même temps. Une fonctionnalité déjà présente sur bon nombre d’applications de messagerie, tels que Messenger, WhatsApp ou Skype. Lancer des appels vidéo, envoyer des messages audio, ou encore partager sa position avec un utilisateur sont également de la partie avec le RCS.

🤔 Quel est l’intérêt du RCS à l’heure des services de messagerie ?

Il ne faut pas oublier que tous les services de messagerie appartiennent à des entreprises privées telles que Meta (ex Facebook) qui détient Messenger et WhatsApp, Microsoft qui a Skype, ou encore Apple et son iMessage. Les utilisateurs confient donc leurs plus grands secrets aux entreprises du GAFAM, qui disposent d’un contrôle total sur leurs données. Reste à savoir à qui ont fait le plus confiance.

La confidentialité

Le SMS a beau proposer moins de fonctionnalités, il passe par le réseau téléphonique contrôlé par le gouvernement, plutôt que par les serveurs des entreprises susmentionnées. Ce qui garantit plus de confidentialité. Le RCS gagne quant à lui de plus en plus la confiance des utilisateurs, notamment grâce à Google, qui utilise le chiffrement de bout en bout dans Messages. Ainsi, votre vie privée est préservée lorsque vous communiquez avec une autre personne qui active le chat RCS sur l’application Android.

La standardisation

Par ailleurs et comme nous le disions plus haut, le RCS s’adresse à tous les utilisateurs, contrairement aux plateformes de messagerie qui, elles, sont en compétition. Ainsi, là où il est nécessaire d’avoir un iPhone et de communiquer avec un autre smartphone de la même marque pour profiter d’iMessage, le RCS ne fait aucune distinction, que l’on utilise un ordinateur Windows, ou une tablette sous Android. En effet, il est seulement nécessaire de disposer d’une application compatible avec le protocole RCS, pour profiter de toutes ses fonctionnalités instantanément.

Cela ne précipitera pas pour autant la fin des applications natives de chaque constructeur, puisqu’elles auront toujours la possibilité de se démarquer de par leur interface et leur ergonomie. Le fait qu’Android Messages et Samsung Messages soient tous deux compatibles, montre bien que l’adoption de ce protocole en tant que standard n’empêche pas pour autant la compétition.

🍏 Le RCS, un modèle qui s’inspire fortement d’Apple

Ce serait mentir que de dire que le RCS ne s’est pas inspiré d’iMessage, le système de messagerie maison d’Apple. Ce dernier a l’avantage de chiffrer les conversations et d’offrir certaines fonctionnalités que n’autorisent pas les SMS/MMS classiques. Par ailleurs, il sera prochainement possible de modifier un message RCS déjà envoyé dans Google Messages ; une fonctionnalité déjà présente dans iMessage.

Apple a mis un certain temps avant de se décider à installer le protocole sur ses appareils. En effet, les iPhone proposeront enfin le RCS dans iMessage dès 2024. Il semblerait que les pics lancés par Google et Samsung, ainsi que la pression exercée par l’Union Européenne, aient fini par faire craquer la firme de Cupertino.

Toutefois, Apple, qui exprimait des réticences à adopter le protocole, conservera quelques-unes de ses fonctionnalités phares pour se différencier. Notamment, la possibilité d’annuler l’envoi d’un message, ou d’envoyer un Memoji. Par ailleurs, Apple mettra toujours en avant les bulles vertes pour les messages RCS Android, et les bulles bleues pour les iMessage échangés entre utilisateurs des appareils de la marque.

Pour information, sachez qu’il est possible de profiter sans attendre du RCS sur iPhone grâce à l’application Beeper Cloud, qui permet de regrouper toutes vos messageries à un seul endroit.

⏲️ Pourquoi l’adoption du RCS met-elle autant de temps ?

Bien que ce standard présente des qualités indéniables par rapport aux SMS/MMS, il ne fait pas encore l’unanimité auprès de tous. Mais pourquoi ? Cela s’explique simplement car ce protocole touche beaucoup d’acteurs, et qu’aux yeux d’un grand nombre d’entre eux, le RCS n’a pas le potentiel de rémunération escompté à l’heure actuelle. Il est donc difficile de se projeter à investir dans cette solution.

Une rentabilité difficile à estimer

D’un côté, nous avons les opérateurs pour qui les SMS/MMS représentent encore un levier important. Et de l’autre, les développeurs qui ne sont pas convaincus que l’intégration du RCS dans leurs applications boostera leur chiffre d’affaires. En effet, les services privés ont été adoptés par bon nombre d’utilisateurs, qui y ont déjà leurs habitudes. Ce qui ne garantit pas forcément qu’ils opteront pour le nouveau standard, qui propose à peu de choses près les mêmes avantages.

Mais comme nous l’avons souligné plus haut, les consommateurs sont nombreux à s’être détournés du SMS, ainsi que du MMS, jugé trop cher selon la destination. En effet, il faut compter en moyenne 0,75 € pour envoyer un MMS vers un numéro international. À ce compte là, l’utilisation d’une application de messagerie devient beaucoup plus intéressante.

Toutefois et bien que le protocole ait encore du mal à se démocratiser, tout semble indiquer que le RCS remplacera les SMS/MMS à un moment ou à un autre. Reste à savoir combien de temps cela prendra. En effet, d’après une étude de Juniper Research, le déclin du marché des SMS/MMS représentera un manque à gagner de 3 milliards de dollars pour les opérateurs d’ici 2028. Les grands opérateurs français Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont commencé à déployer le RCS, qui s’apparente à un levier intéressant pour concurrencer WhatsApp et consorts, et lutter ainsi contre l’obsolescence du SMS.

🧑‍💼 Le RCS, un moyen de communication à fort potentiel pour les entreprises

Selon l’AF2M, une association qui réunit l’ensemble des opérateurs français, le RCS présente tous les atouts nécessaires pour révolutionner les échanges entre les entreprises et leurs clients. Si la marge d’évolution est à l’heure actuelle beaucoup plus questionnable du côté des opérateurs, les SMS marketing devraient quant à eux connaître un essor considérable grâce aux avantages du protocole RCS.

En effet, les SMS enrichis pourraient permettre aux marques de communiquer par SMS avec leurs clients, ce qui fluidifierait les échanges et apporterait davantage de proximité. Les clients pourraient également à leur tour contacter les marques et obtenir des réponses rapides à leurs questions.

Selon Renan Abgrall, le président de l’AF2M, les consommateurs pourront par exemple savoir si un magasin de vêtements a la taille qui leur faut, sans avoir à se déplacer. Ils auront également la possibilité de définir la plage horaire qui leur convient le mieux pour se faire livrer, en échangeant directement avec une société de livraison. Les Rich Communication Services laissent par ailleurs présager bien d’autres possibilités inédites.