Meilleure imprimante photo : quel modèle acheter en 2024 ? 

L’impression des photos revient à la mode ces dernières années et bonne nouvelle : il est désormais possible de le faire depuis chez soi, et ce, pour un prix abordable. Mais il faut surveiller quelques critères comme la qualité d’image et le format offert. Retrouvez notre sélection des meilleures imprimantes.

Depuis leur passage dans l’ombre peu après les années 2000, les imprimantes photos sont de nouveau à la mode. Grandement mise en valeur par des réseaux sociaux comme Instagram, la photo instantanée est en effet désormais sur tous les murs. Pour imprimer ses clichés rapidement et sans dépenser une fortune, il existe deux solutions : l’appareil photo instantané (comme Polaroid ou Instax) ou les imprimantes. Ces dernières sont de moins en moins chères et la qualité d’impression s’améliore chaque année.

Aussi, si le format le plus répandu est le 10 x 15 cm, des tailles grandes plus classiques comme l’A3 font surface. En effet, ces produits sont désormais très polyvalents et capables de supporter plusieurs types de papiers différents. De même, l’on trouve aujourd’hui des modèles destinés aux professionnels comme aux amateurs. Pour les personnes intéressées, vous pouvez retrouver ici notre sélection des appareils destinés aux smartphones. Sinon, voici notre sélection des meilleures imprimantes photo du moment.

Canon Pixma TS6350a, le meilleur rapport qualité/prix

On aime Vitesse d'impression photo

Vitesse d’impression photo Bonne qualité d’image

Bonne qualité d’image Plusieurs formats supportés On n’aime pas Débit un peu faible pour les documents

La Canon Pixma TS6350a se positionne comme une imprimante photo à l’excellent rapport qualité/prix. En effet, ce modèle à jet d’encre est disponible aux alentours de 100 euros. Dans le détail, il s’agit d’un produit 3 en 1 capable de numériser, d’imprimer et de photocopier. Son bac peut contenir 100 feuilles et évidemment l’accent est mis sur l’impression photo.

La qualité d’image est excellente pour ce tarif et il faut environ une vingtaine de secondes pour tirer des photographies en 10 x 15 cm. Dans les autres situations, comptez sur une vitesse de 10 ppm en couleur et de 15 ppm en monochrome. C’est correct, mais l’on trouve plus rapide dans cette catégorie. C’est d’ailleurs assez curieux, elle se révèle moins efficace avec les documents qu’avec les images. Ensuite, cet appareil dispose uniquement du Wifi et non du Bluetooth. Cependant, vous pouvez l’utiliser avec des applications comme AirPrint.

Sinon, l’on retrouve un petit écran de contrôle de 3,6 pouces complété par quelques boutons physiques. Il n’y a rien à redire sur la prise en main qui se révèle particulièrement facile. Pour conclure, elle supporte plusieurs formats dont A4, A5, B5 et lettre. En bref, c’est un excellent choix d’imprimantes photos si vous ne souhaitez pas vous ruiner.

Epson XP-15000, la plus polyvalente

On aime Impression A3+

Impression A3+ Excellente qualité d’impression

Excellente qualité d’impression Bonne vitesse On n’aime pas Coût d’utilisation (6 cartouches)

Avec l’imprimante Epson Expression HD XP-15000 nous montons en gamme avec un produit réputé pour sa polyvalence. Dans tous les cas, elle offre une impression de grande qualité avec des couleurs éclatantes grâce à son système à 6 cartouches d’encre. Ensuite, si comme ses concurrentes, elle supporte le format A4, elle est capable de réaliser des tirages en A3+. En résumé si vous souhaitez imprimer des photos grand format, c’est la meilleure solution possible.

D’un autre côté s’il lui faut presque 30 secondes pour imprimer une photo en 10 x 15 cm, elle atteint tout de même la vitesse de 29 ppm pour les documents couleurs comme monochromes. Ensuite, elle possède un petit écran LCD accompagné de quelques touches physiques ce qui facilite la prise en main. Au niveau de sa capacité, elle peut embarquer 50 feuilles photo et si vous imprimez d’autres fichiers, la contenance peut atteindre 250 feuilles. Bien évidemment, ce modèle fonctionne également en sans fil directement avec votre smartphone ou votre tablette. Dernier point assez orignal, il est possible d’imprimer directement sur des CD ou DVD.

Sachez également qu’elle est compatible avec le système d’exploitation MacOS. Seul bémol, la présence de 6 cartouches risque d’entraîner un coût d’utilisation élevé si vous réalisez de nombreux tirages.

HP Envy 6032e, la solution la plus abordable

On aime Son rapport qualité/prix

Son rapport qualité/prix Qualité d’impression correcte

Qualité d’impression correcte Embarque toutes les fonctionnalités essentielles On n’aime pas Panneau de commande peu ergonomique

Panneau de commande peu ergonomique Dérivé colorimétrique élevé

Désormais, nous vous proposons une imprimante multifonction abordable, l’HP Envy 6032e qui malgré son très petit prix est capable d’imprimer des clichés de bonne qualité. Cependant, il faut tout de même reconnaître que ce n’est clairement pas le meilleur produit de cette sélection. Ensuite, pour imprimer quelques images en plus de vos documents, elle reste intéressante.

D’ailleurs, pour un résultat optimal, il semble que le papier photo du fabricant offre de meilleurs résultats que l’impression sur d’autres types de feuilles. Pour le reste, c’est un produit embarquant le strict essentiel dont le Bluetooth et le Wifi, ce qui permet d’imprimer à distance. D’ailleurs, il est aussi possible de copier et de numériser avec ce modèle. Autre précision, petit prix oblige, il s’agit d’un appareil à jet d’encre. D’autre part, les contrôles sont on ne peut plus minimalistes pour un résultat peu appréciable. En effet, ce n’est clairement pas l’imprimante la plus ergonomique du marché. Il est même plus simple de l’utiliser directement avec son smartphone.

Sinon, sa vitesse varie en 7 ppm et 20 ppm selon l’utilisation. Un résultat plus que convenable pour un accessoire disponible aux environs de 60 euros chez les revendeurs spécialisés.

Epson Expression XP-970, aussi compacte que performante

On aime Tirage A3

Tirage A3 Format compact

Format compact Grande qualité d’impression photo On n’aime pas Coût de l’impression si usage intensif

L’avantage de l’imprimante Epson Expression XP-970 est qu’outre son excellente qualité d’image, c’est un produit très compact qu’il est facile de placer dans son bureau même si l’on manque de place. Cependant, ne vous laissez pas tromper par son gabarit, car ce modèle est capable réaliser des impressions au format A3.

De plus, les couleurs sont éclatantes grâce à son système à 6 cartouches d’encre. Bien évidemment, cela risque d’entraîner un coût d’utilisation important si vous avez un usage intensif de votre appareil. Comme souvent, bien que le prix initial soit maîtrisé, c’est bien l’encre qui rend ces accessoires onéreux au long terme. Pour le reste, elle peut également numériser ou copier vos documents. Sinon, avec ces derniers sa vitesse varie entre 9 et 28 ppm. D’un autre côté, dans le cas d’une image de 10 x 15 cm, il lui faut un peu plus de 10 secondes pour réaliser un tirage.

Enfin, le bac peut contenir 100 feuilles ou 20 papiers à photo. Pour la partie contrôle, nous retrouvons un grand écran tactile sur l’avant de la machine. Une fois n’est pas coutume avec ce type d’imprimante, la prise en main est aisée. D’autre part, elle embarque la fonctionnalité Wifi, mais elle dispose également d’un port Ethernet.

Canon Pixma Pro 300, le meilleur de l'imprimante photo

On aime Fortmat A3+

Superbe qualité d’image Photos monochromes superbes On n’aime pas Tarif + coût de l’encre

Avec la Canon Pixma Pro 300, nous arrivons sur une imprimante haut de gamme se destinant essentiellement aux professionnels. En effet, son prix dépasse généralement les 700 euros chez les revendeurs. Quoiqu’il arrive, elle utilise un ensemble de 10 cartouches pour un résultat simplement impressionnant. Les couleurs sont éclatantes, et à l’opposé, les clichés monochromes sont particulièrement réussis.

D’autre part, elle supporte de nombreux formats dont l’A3+ vous permettant d’imprimer des images de grande taille. D’ailleurs, ce produit est assez compact pour sa catégorie. Pour le reste, le logiciel dédié est ergonomique, et la majorité des utilisateurs ne devraient pas avoir de problème pour le prendre en main. Il est également possible de l’utiliser avec d’autres applications, mais il va falloir optimiser les réglages dans ces derniers pour obtenir un bon résultat. De plus, nous retrouvons évidemment un grand écran couleur complété par quelques boutons physiques.

Sur ce point, il n’y a absolument rien à redire. De même, vous pouvez compter sur la connectivité sans fil. Son bac peut comprendre 100 feuilles et le modèle est compatible avec de nombreux papiers différents. En résumé, si vous êtes prêt à mettre le prix, cette imprimante photo se positionne comme l’une des meilleures solutions du marché.

🤔 La qualité photo est-elle au rendez-vous ?

Les impressions instantanées sont-elles aussi bonnes que celles en laboratoire ? Peut-on obtenir les mêmes résultats à la maison ? Bien que les imprimantes photo aient fait de réels progrès ces dernières années, elles sont incapables de rivaliser avec l’impression professionnelle. Les meilleurs modèles arrivent à tirer des clichés très corrects en respectant assez fidèlement les couleurs, mais il faut faire attention aux modèles d’entrée de gamme dont les impressions peuvent être catastrophiques. Ces imprimantes gadgets sont à éviter. Pour ne pas vous tromper, préférez une marque connue (Epson, Canon, Brother, etc.) et attardez-vous sur les caractéristiques techniques (résolution, impression sans marge, etc.)

💰 Combien ça coûte d’imprimer ses propres photos ?

Imprimer ses photos à la maison est-ce plus cher que de les confier à un « labo » ? Pour les photos au format classique (10 x 15), le coût unitaire est assez proche de ceux pratiqués par les labos en ligne, soit entre 20 et 30 centimes la photo (coût du papier standard + consommable). En revanche, là où les professionnels offrent un avantage sur l’impression amateure, c’est sur les volumes. Ils pratiquent des prix dégressifs sur les grosses commandes. Sur ce point ils sont donc moins chers, mais pour des impressions occasionnelles et en nombre raisonnable, il n’est pas plus cher d’imprimer dans son salon.

Du côté des formats originaux, c’est une autre affaire. Les impressions de type diapo ou simili-polaroid sont nettement plus chères. Elles supposent l’utilisation de papier sur mesure, vendu le plus souvent par le fabricant. Dans ce domaine, nous pouvons également citer les services d’albums photos dont la prestation peut être intéressante dans certaines situations.

🖨️ Le choix du papier photo est-il important ?

Le choix de papier photo est aujourd’hui énorme entre les solutions proposées par les fabricants d’imprimantes (Canon, Epson et HP principalement) et celui, souvent moins cher d’un magasin en ligne ou d’une grande surface. Mais quelle est la meilleure solution ?

Malheureusement, cette question n’a pas de réponse, car il n’y a pas de mesure objective de la qualité du papier. Celle-ci repose beaucoup sur le feeling de chacun et le toucher de l’utilisateur. La part de ressenti n’enlève pas les critères techniques tels que la teinte du papier (chaude, neutre, froide), le type de papier (glossy, semi-gloss, baryté, texturé, etc.) ou encore le grammage et l’épaisseur. Mais ceux-ci sont nombreux, complexes et peuvent changer le regard porté sur une photo.

Il faut donc essayer plusieurs types de papier afin de trouver celui qui vous plaît le plus. Et comme la qualité du papier a des conséquences sur la qualité de l’impression, nous vous recommandons d’opter de préférence pour des marques spécialisées.

⏳ Combien de temps pour imprimer mes photos ?

C’est le petit truc auquel on ne pense pas lorsqu’on décide d’imprimer ses photos chez soi : ça prend du temps ! C’est l’une des caractéristiques à prendre en compte lors de l’achat d’une imprimante photo. La durée moyenne pour un modèle correct se situe aujourd’hui autour des 30 secondes, mais certains modèles ont besoin de deux fois plus de temps. À l’inverse, quelques appareils haut de gamme arrivent à faire descendre cette durée aux alentours de 20 secondes. Dans le cas des mini imprimantes, ce temps est généralement réduit, mais la qualité n’est pas la même. Si sur le papier, cela peut sembler rapide, vous allez devoir patienter un moment si vous souhaitez imprimer de très nombreuses images.

