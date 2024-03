Meilleure imprimante pour smartphone : quel modèle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des imprimantes pour smartphones

Xiaomi Mi Portable, l'imprimante pas chère 44.99€ Voir 45€ Voir 49.89€ Voir 64.62€ Voir 68.79€ Voir 69.99€ Voir 70.99€ Voir 75.67€ Voir 79.99€ Voir Plus d'offres Canon Selphy CP1500, le meilleur choix 83.19€ Voir 129.99€ Voir 131.06€ Voir 132.99€ Voir 132.99€ Voir 132.99€ Voir 139€ Voir 139.99€ Voir 142.58€ Voir Plus d'offres Fujifilm Instax Mini Link 2, la plus compacte 122.23€ Voir 125.99€ Voir 128.90€ Voir 129€ Voir 129.03€ Voir 129.98€ Voir 129.99€ Voir Plus d'offres

Quoi de mieux qu’un album photo pour se remémorer des souvenirs ? Rien, évidemment. Si les photophones ont peu à peu remplacé les appareils photo reflex, il n’y a rien de mieux que de feuilleter des albums. Le plaisir de manipuler le papier et de tourner les pages est irremplaçable. C’est dans cette optique que certaines entreprises commercialisent des imprimantes pour smartphone. Le concept est original, le procédé ultra simple, puisque tout fonctionne sans-fil. Il suffit simplement “d’envoyer la photo” sur votre appareil pour une impression papier.

L’avantage, c’est que contrairement aux énormes imprimantes de bureau, ces machines sont compactes et se transportent facilement. Elles sont ainsi prévues pour une utilisation nomade, pour une soirée, un mariage, ou des vacances. Bref, les clichés papiers continuent de faire de la résistance grâce à cette judicieuse invention, et nous vous proposons de découvrir notre comparatif des meilleures imprimantes nomades.

À lire aussi : meilleure imprimante multifonction

Fujifilm Instax Square Link, l’imprimante aux bonnes fonctionnalités

Fujifilm Square Link l'imprimante aux bonnes fonctionnalités € Imprimante Photo Fujifilm Square Link… 109.89€

109.89€ Voir l’offre

137.61€ Voir l’offre

149€ Voir l’offre

149€ Voir l’offre

149.98€ Voir l’offre

149.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Beau design

Beau design Autonomie confortable

Autonomie confortable Application ergonomique

Application ergonomique Rendu globale propre en mode "couleurs riches" On n’aime pas Coût du tirage très élevé

Coût du tirage très élevé Rendu global en mode "naturel" paradoxalement peu naturel

L’utilisation de la Fujifilm Square Link est simple et conviviale. Simple car il suffit de l’appairer en Bluetooth et d’appuyer sur un bouton pour imprimer la photo de son choix. Conviviale car l’application dédiée permet une grande variété de personnalisations. Vous pouvez jouer avec les couleurs, les teintes, le contraste, et même des effets de réalité augmentée. Les fonctionnalités sont simples à utiliser. Le tout s’avère fonctionner impeccablement, avec un rendu du tirage très joli et une approche ludique du produit.

En mode “couleurs riches”, le rendu est vraiment très plaisant, un peu moins avec le profil réglé sur “naturel”, avec une colorimétrie justement peu naturelle. Le design est à la fois pratique et conçu pour être facilement transportable. De même, l’autonomie permet d’effectuer une centaine de tirages rapides et silencieux avant de devoir utiliser la prise USB-C. On déplore toutefois le tarif onéreux des recharges de papier photo, qui rend le prix d’une seule impression très cher.

Xiaomi Mi Portable TEJ4018GL, la solution pas chère

Xiaomi Mi Portable TEJ4018GL L'imprimante pas chère € Mi Portable Photo Printer 44.99€

44.99€ Voir l’offre

45€ Voir l’offre

49.89€ Voir l’offre

64.62€ Voir l’offre

68.79€ Voir l’offre

69.99€ Voir l’offre

70.99€ Voir l’offre

75.67€ Voir l’offre

79.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Compacte

Compacte Look sobre

Look sobre Fonctionnalités de l'application complètes

Fonctionnalités de l'application complètes Cliché détaillé On n’aime pas Faible autonomie

Faible autonomie Colorimétrie perfectible

Xiaomi est dans tous les domaines de la tech, et tente une approche sur le segment des imprimantes pour smartphones. Comme à son habitude, la marque chinoise est là pour casser les prix, et son modèle TEJ40118GL ne fait pas exception. Lancée au prix de 59 €, elle est considérablement moins chère que des équivalents de chez Fujifilm ou Canon. Le produit est léger puisqu’il ne pèse que 181 g. Il est doté d’une batterie de 500 mAh, ce qui est assez peu pour profiter d’une bonne autonomie. Son design arbore un look très sobre, vêtu de blanc et profite en plus d’une compacité à toute épreuve. Il peut être rangé dans une poche, rendant le concept “d’imprimante de poche” pris au mot.

De même, Xiaomi en a fait un produit facile à utiliser, se résumant à appuyer sur un bouton pour l’allumer. Il vous faut cependant télécharger l’application Xiaomi Home, disponible sur iOS et Android. Elle est plutôt généreuse en terme de fonctionnalités, comme plusieurs modes d’impressions permettant de jouer sur les couleurs et le contraste. Toutefois, ce modèle pêche quelque peu sur la colorimétrie. A contrario, les clichés pris sont précis

HP Sprocket, la meilleure imprimante pour le papier autocollant

HP Sprocket La meilleure imprimante pour le papier autocollant € Imprimante instantanée HP Sprocket… 100.04€

100.04€ Voir l’offre

123.59€ Voir l’offre

127.09€ Voir l’offre

140.74€ Voir l’offre On aime Compacte

Compacte Simplicité d'utilisation

Simplicité d'utilisation Autonomie

Autonomie Qualité du tirage honnête On n’aime pas Certaines couleurs sont perfectibles

Certaines couleurs sont perfectibles Manque de fonctionnalités dans l'application

HP étant l’un des leaders de l’impression, la marque américaine a donc naturellement investi le marché de l’imprimante nomade. Si le produit commence à vieillir puisqu’il est commercialisé depuis 2017, la Sprocket est encore un modèle de choix pour les acheteurs intéressés par le papier autocollant.

En effet, elle imprime d’office un papier disposant d’un autocollant au dos et résiste à l’eau, aux déchirures et aux salissures. L’ergonomie est l’un des points forts de cet appareil nomade. L’appairage avec le smartphone se fait de façon très simple : deux clics sur le bouton prévu à cet effet, activation du Bluetooth sur le téléphone et roulez jeunesse. Si globalement, la qualité d’image est honnête pour une utilisation nomade, certaines couleurs sont assez mal rendues comme le vert et le cyan.

L’imprimante oblige à utiliser l’application sur Android ou iOS afin de procéder à des impressions. Elle vous permet de modifier les couleurs, d’ajouter un cadre, quelques stickers ou encore du texte avant de lancer l’impression.

Polaroid Hi-Print, le meilleur modèle pour les petites photos

Polaroid Hi-Print la meilleure imprimante pour les petites photos € Polaroid Coffret imprimante de poche… 79.99€

79.99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre On aime Compacte et légère

Compacte et légère Application agréable à utiliser

Application agréable à utiliser Taille du papier On n’aime pas Colorimétrie perfectible

Colorimétrie perfectible Manque de piqué

Manque de piqué Autonomie faiblarde

Autonomie faiblarde Coût du papier

Polaroid est un acteur majeur de la photographie instantanée. Naturellement, la société américaine a ainsi développé son propre appareil nomade baptisé Hi-Print afin d’obtenir des impressions de manière quasi instantanée. L’utilisation de l’imprimante nécessite une application dédiée disponible sur iOS et Android. Le tout est plutôt intuitif et s’utilise donc facilement, que ce soit l’appairage en Bluetooth ou la navigation sur l’application. Vous pouvez en effet choisir parmi plusieurs paramètres comme les filtres et les cadres.

Notez que ce modèle utilise la technique de la sublimation thermique. Toutefois, la qualité d’impression est mitigée. Le cliché manque de piqué et la colorimétrie est à l’ouest. Cependant, la petite taille du papier tend à gommer ces imperfections et en fait un appareil finalement agréable à utiliser.

Côté design, on a ici un produit compact et léger, ce qui permet de le glisser facilement dans une poche de sac à dos. Vous pouvez ainsi l’emmener avec vous en voyage sans problème ou lors d’une fête afin d’imprimer des photos inoubliables de vos moments. En revanche, comme beaucoup d’appareils de ce genre, le coût du tirage est assez élevé. Le paquet de 20 feuilles est vendu environ 17 €, ce qui fixe le coût du tirage à 85 centimes.

Canon Selphy CP1500, le meilleur produit en sublimation thermique

Canon Selphy CP1500 la meilleure imprimante en sublimation thermique € Imprimante photo portable couleur… 83.19€

83.19€ Voir l’offre

129.99€ Voir l’offre

131.06€ Voir l’offre

132.99€ Voir l’offre

132.99€ Voir l’offre

132.99€ Voir l’offre

139€ Voir l’offre

139.99€ Voir l’offre

142.58€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Application complète

Application complète Qualité d'impression remarquable

Qualité d'impression remarquable Couleurs fidèles

Couleurs fidèles Coût du tirage peu onéreux

Coût du tirage peu onéreux Utilisable sur secteur ET sur batterie On n’aime pas Imprimante imposante

La Canon Selphy CP1500 utilise le procédé de la sublimation thermique comme la Polaroid Hi-Print. Néanmoins, la technique est ici beaucoup mieux maîtrisée. Les couleurs sont excellentes et la qualité du cliché est tout bonnement exceptionnelle pour une imprimante portable. Les détails sont là, et l’ensemble correspond plutôt bien à ce que vous voyez sur votre smartphone. De plus, l’application Selphy Photo Layout 3.0 dédiée offre une multitude de personnalisations. De plus, la taille de l’imprimante lui permet d’imprimer des photos en taille traditionnelle 10 x 15 cm.

Vous pouvez y ajouter des motifs, une mise en forme ou même un QR Code pour les professionnels. Beaucoup de filtres peuvent également être sélectionnés, de même que des cadres. Pour le coup, l’application est très complète bien qu’un peu laborieuse par moment à cause de certains crashs intempestifs. En plus d’avoir l’une des meilleures qualités d’impression, ce modèle peut se targuer d’avoir le coût d’impression le moins élevé du marché.

En effet, le tirage coûte seulement 36 centimes. Le produit dispose d’une excellente autonomie puisqu’il faudra 72 tirages avant qu’elle ne réclame son câble de recharge. Et ça, c’est si vous choisissez la batterie amovible optionnelle. En effet, elle peut fonctionner sur secteur, et donc sans batterie. Enfin, son seul vrai défaut est sa grande taille, qui peut être gênante au transport.

Fujifilm Instax Mini Link 2, l’imprimante très compacte

Fujifilm Instax Mini Link 2 l'imprimante très compacte € Imprimante photo instantanée… 122.23€

122.23€ Voir l’offre

125.99€ Voir l’offre

128.90€ Voir l’offre

129€ Voir l’offre

129.03€ Voir l’offre

129.98€ Voir l’offre

129.99€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Très compacte et légère

Très compacte et légère Application complète

Application complète Intuitive

Intuitive Excellente autonomie On n’aime pas Colorimétrie perfectible

Colorimétrie perfectible Câble Micro-USB, obsolète

La société japonaise commercialise aux côtés de l’Instax Square Link, la Mini Link 2. Plus compacte, elle peut tenir dans une seule main et accentue son côté pratique. Elle arbore une finition de bonne facture et se décline en plusieurs coloris : blanc, bleu, ou rose. L’imprimante fonctionne très bien avec l’application Instax Mini Link pour ceux qui souhaitent personnaliser le tirage comme appliquer un filtre, du texte ou même du light painting avec la petite LED intégrée au boitier.

D’ailleurs, la liaison se fait extrêmement facilement entre le smartphone et l’appareil puisqu’il suffit simplement d’activer le Bluetooth pour appairer le téléphone. La qualité d’impression est variable. Les détails sont présents et permettent d’avoir de bons résultats pour des photos souvenirs en famille. En revanche, la colorimétrie laisse souvent à désirer en fonction des conditions ambiantes. Les photos sont imprimées dans un format 86 x 54 mm.

Enfin, l’autonomie est excellente avec une moyenne de 100 tirages avant de devoir recharger la batterie via le câble Micro-USB. L’impression se fait en environ 15 secondes.

Kodak Dock Plus, la solution idéale pour des photos au format classique

Kodak Dock Plus la plus grande imprimante smartphones pour des photos au format classique € Kodak Dock Plus PD460, Imprimante… 160.93€

160.93€ Voir l’offre

165.44€ Voir l’offre

167.99€ Voir l’offre

259.70€ Voir l’offre On aime Couleurs très acceptables

Couleurs très acceptables Photos au format traditionnel

Photos au format traditionnel Relativement compacte pour un tel format

Relativement compacte pour un tel format Qualité du papier et de l'impression On n’aime pas Manque un tantinet de détails pour apprécier pleinement le cliché

Manque un tantinet de détails pour apprécier pleinement le cliché Application limitée dans les retouches

Application limitée dans les retouches Prix très élevé

Prix très élevé Impression à l'unité également onéreuse

Qui dit imprimante pour smartphone, dit souvent appareil nomade transportable facilement. Kodak balaye tous ces termes et propose ici un modèle capable d’imprimer des photos en taille classique, soit 10 x 15 cm. Forcément, la Dock Plus est bien plus grosse que ses homologues et est difficilement transportable. Mais celui lui permet aussi d’obtenir une bonne qualité d’impression avec des couleurs nettes et précises. L’imprimante a cependant tendance à lisser un peu les détails et on se retrouve avec un léger manque de netteté. Toutefois, le tout reste tout à fait acceptable. A noter que le modèle utilise le procédé de la sublimation thermique.

Niveau ergonomie, on est ici à des années lumières des petits appareils de poche. Ici, c’est le smartphone qui gère tout puisqu’il vient se poser sur la plateforme prévue à cet effet. Le produit en lui-même ne se contente que d’un seul petit bouton (excepté le bouton d’allumage) qui permet d’imprimer en un clic mais sans personnalisation. Pour retoucher les photos, l’application Kodak Photo Printer reste assez limitée et on lui préférera des logiciels plus optimisés comme Photoshop Express ou Lightroom.

Enfin, le temps d’impression peut paraître interminable et peut atteindre les 2 minutes, ce qui, on le conçoit, peut paraître peu écrit comme cela. Pourtant, la Kodak Dock Plus reste la plus lente de notre sélection. Enfin, le prix reste très élevé pour une imprimante avant tout destiné à l’impression de clichés pris au smartphone.

🤔 Qu’est-ce que la sublimation thermique ?

La sublimation technique est un procédé qui utilise de l’encre spéciale de sublimation. Le papier imprimé est placé sur le matériau cible (en l’occurrence ici, du papier) et l’encre est soumise à une haute pression et à une température élevée à l’aide d’une presse à chaud. Cette technique transforme l’encre à l’état solide directement à l’état gazeux sans passer par la forme liquide. L’encre est en théorie mieux incrustée dans le matériau puisqu’elle “devient” le matériau au sens moléculaire. Ainsi, l’image transformée ne s’efface pas, ne s’écaille pas et ne se détériore pas avec le temps.

Puisque l’encre pénètre dans le matériau, il n’est pas possible de sentir l’impression au toucher. En effet, avec les autres techniques, l’encre ajoute une couche perceptible au toucher. Ici, ce procédé ne modifie pas la texture d’origine du papier. Les couleurs apparaissent plus vives et plus éclatantes car elles sont littéralement dans le papier au lieu d’être simplement posées dessus.

🖨️ Quelle est la meilleure technologie d’impression

Les imprimantes portables sont bien souvent déclinées en quatre technologies distinctes :

La sublimation thermique. Comme expliqué ci-dessus, cette technologie permet d’avoir de meilleures couleurs et d’avoir une impression bien plus durable dans le temps. En effet, la photo est imprimée sur le papier au niveau moléculaire : la photo EST le papier.

Comme expliqué ci-dessus, cette technologie permet d’avoir de meilleures couleurs et d’avoir une impression bien plus durable dans le temps. En effet, la photo est imprimée sur le papier au niveau moléculaire : la photo EST le papier. L’impression Zink . Ce procédé se passe d’encre. Mais il lui faut du papier spécifiquement conçu pour ce processus. L’encre est en fait déjà sur le papier et se présente sous la forme de cristaux activés par la chaleur de l’impression. Cependant, les couleurs et le contraste ne sont pas toujours au rendez-vous.

. Ce procédé se passe d’encre. Mais il lui faut du papier spécifiquement conçu pour ce processus. L’encre est en fait déjà sur le papier et se présente sous la forme de cristaux activés par la chaleur de l’impression. Cependant, les couleurs et le contraste ne sont pas toujours au rendez-vous. Laser. Bien que moins courants sur le segment des imprimantes nomades, certains modèles laser sont compatibles avec les smartphones. Ce procédé utilise l’électricité statique grâce à un rouleau conducteur et un faisceau laser afin de déposer de très fines particules d’encres sur le papier.

Bien que moins courants sur le segment des imprimantes nomades, certains modèles laser sont compatibles avec les smartphones. Ce procédé utilise l’électricité statique grâce à un rouleau conducteur et un faisceau laser afin de déposer de très fines particules d’encres sur le papier. Argentique. Rare sur les imprimantes smartphones, certaines utilisent toutefois ce procédé en s’adressant à une niche de particuliers fans de photos rétro. Ici, le tirage argentique est réalisé à partir d’un fichier numérique.

Bien faire son choix nécessite de la réflexion, vous pouvez vous référer à ces critères :

Taille du modèle . Si les imprimantes nomades sont faites pour être transportées, certaines d’entre elles sont plus compactes que d’autres et donc plus faciles à utiliser. De ce fait, des modèles vont être plus adaptés aux fêtes, évènements, quand d’autres, plus petits, seront davantage agréables à utiliser en randonnées, en promenades, en voyages.

. Si les imprimantes nomades sont faites pour être transportées, certaines d’entre elles sont plus compactes que d’autres et donc plus faciles à utiliser. De ce fait, des modèles vont être plus adaptés aux fêtes, évènements, quand d’autres, plus petits, seront davantage agréables à utiliser en randonnées, en promenades, en voyages. Prix du papier . Bien souvent, les imprimantes demandent un papier bien spécifique vendu par le fabricant. Il est très utile de regarder le prix des packs proposés sur les différents sites de e-commerce ou directement en boutique afin de calculer le coût à l’unité d’une impression. Cependant, ces tarifs ont souvent tendance à varier d’une année sur l’autre.

. Bien souvent, les imprimantes demandent un papier bien spécifique vendu par le fabricant. Il est très utile de regarder le prix des packs proposés sur les différents sites de e-commerce ou directement en boutique afin de calculer le coût à l’unité d’une impression. Cependant, ces tarifs ont souvent tendance à varier d’une année sur l’autre. Autonomie . Certains appareils sont endurants et vont pouvoir enchaîner 50 tirages, quand d’autres réclameront leur câble USB après seulement 20 impressions. Il est nécessaire de s’informer sur l’autonomie du produit avant de l’acquérir.

. Certains appareils sont endurants et vont pouvoir enchaîner 50 tirages, quand d’autres réclameront leur câble USB après seulement 20 impressions. Il est nécessaire de s’informer sur l’autonomie du produit avant de l’acquérir. Qualité de l’image. Vous voulez sans doute avoir une belle qualité d’image. Cela dépendra de la technologie utilisée. Cependant, quel que soit le modèle utilisé, sachez que ces produits souffrent d’un défaut récurrent : la colorimétrie. Souvent, les couleurs ne sont pas très fidèles. Ce problème est fortement réduit avec les modèles utilisant le laser ou la sublimation thermique.

Vous voulez sans doute avoir une belle qualité d’image. Cela dépendra de la technologie utilisée. Cependant, quel que soit le modèle utilisé, sachez que ces produits souffrent d’un défaut récurrent : la colorimétrie. Souvent, les couleurs ne sont pas très fidèles. Ce problème est fortement réduit avec les modèles utilisant le laser ou la sublimation thermique. Connectivité. Le plus souvent, l’appairage se fait via Bluetooth. C’est simple et rapide. Toutefois, certaines imprimantes peuvent s’appairer via le réseau WiFi, en résulte un appairage encore plus rapide et une impression moins lente que le Bluetooth classique.

Sachez par ailleurs que les modèles sont compatibles sur iPhone et Android.

📱 Quel est le coût moyen d’une impression ?

Le prix dépend considérablement du papier utilisé et du fabricant. Si l’impression se fait d’office avec du papier autocollant, le prix à l’unité va être plus élevé. De même, cela va aussi dépendre du processus d’impression utilisé. En général, le laser et la sublimation thermique sont les plus onéreux. Globalement, le prix d’une impression ne devrait pas coûter plus de 80 centimes afin de garder un rapport qualité / prix acceptable. Malheureusement, les tarifs varient très souvent.

📷 Pourquoi acheter une imprimante photo ?

Fut une époque, la seule façon de regarder nos clichés était de les faire développer. Ils sont ensuite rangés dans un album photo ressorti occasionnellement pour se remémorer certains souvenirs, ou bien encadrés sur un mur. L’évolution considérable des appareils photo intégrés aux smartphones a complètement changé la façon de consommer. Tout est digitalisé.

Néanmoins, rien ne remplacera le plaisir de feuilleter un album photo. Regarder des clichés sur un écran n’a pas la même saveur. C’est pourquoi les imprimantes nomades rencontrent autant de succès, car elles combinent la modernité et l’évolution fulgurante des appareils photo à la technologie du passé qui paraît insubstituable.

L’avantage d’une imprimante portable est de pouvoir l’emmener partout avec soi et d’imprimer ainsi les clichés pris quasi instantanément. De plus, l’aspect convivial du produit permet de s’amuser entre amis lors de soirées, fêtes ou mariages et ainsi recevoir la photo imprimée en quelques dizaines de seconde.

L’imprimante nomade est avant tout destinée à des particuliers cherchant un appareil convivial à emmener partout avec soi. La plupart utilisent le Bluetooth ou le WiFi afin d’obtenir le fichier et ainsi de l’imprimer. Quasiment tous les fabricants ont une application dérivée pour retoucher les clichés ou y appliquer des filtres afin d’accentuer la convivialité du produit.

À lire aussi : meilleure imprimante 3D