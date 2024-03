Coup dur pour le PSVR 2 : Sony arrête sa production, c’est un échec

Coup dur pour le PSVR 2 ! Sony a décidé de suspendre la production de son casque de réalité virtuelle, face à des ventes jugées décevantes. Un manque de jeux attractifs et un prix élevé semblent être les principales causes de cet échec.

PS VR 2

Alors que Sony annonçait il y a peu une flopée de titres pour le PSVR 2 et évoquait même une possible compatibilité PC, c’est un coup de théâtre inattendu. D’après un rapport de Bloomberg, le géant japonais aurait suspendu la production du casque de réalité virtuelle face à des ventes jugées insuffisantes.

PSVR 2 : Sony met la production en pause, un avenir incertain pour la VR

Plusieurs facteurs semblent expliquer ce revers. D’une part, le PSVR 2 souffrirait d’un manque cruel de jeux AAA alléchants. Hormis Horizon: Call of the Mountain et Resident Evil Village, peu de titres majeurs ont été annoncés pour la plateforme. Difficile de rivaliser face au Meta Quest 3 qui, en plus d’être autonome (pas besoin de PS5), propose un catalogue de jeux cross-plateformes plus fourni.

A cela s’ajoute un prix élevé. À 549 €, le PSVR 2 peine à convaincre face à la concurrence. L’espoir d’une future compatibilité PC pourrait relancer les ventes, à condition toutefois que Sony ne bride son usage et en permette une utilisation complète en VR, évitant ainsi le scénario du PlayStation VR qui faisait office de simple casque de streaming.

Cette suspension de production intervient peu de temps après une vague de licenciements chez Sony, impactant notamment le studio PlayStation London, fer de lance des jeux VR du constructeur. On peut donc s’interroger sur la stratégie de Sony vis-à-vis de la réalité virtuelle. Est-ce un abandon pur et simple ou un simple réajustement ?

Pour les joueurs passionnés de VR, l’attente risque de se prolonger. À moins de baisses de prix drastiques ou d’une offensive côté contenu, il faudra patienter avant de voir la production du PSVR 2 reprendre. Reste à savoir si Sony saura rectifier le tir et proposer une offre VR convaincante à l’avenir.