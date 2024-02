Le PS VR2 arrive sur PC, Sony annonce une compatibilité pour 2024

Un an après sa sortie, le PS VR2 ne se limite plus à la PS5. Sony annonce officiellement que son casque VR sera compatible avec les PC en 2024. Une bonne nouvelle pour les joueurs qui ne possèdent pas de console.

Sony annonce que le PS VR2 sera compatible avec les PC en 2024

Jusqu’à présent, le PS VR2 n’est compatible qu’ave la PS5

La réalité virtuelle reste une technologie de niche qui n’a pas encore atteint le grand public. Certains constructeurs comme Sony font donc de gros efforts pour pousser à l’adoption avec le PS VR2. Un casque doté d’une riche ludothèque et moins coûteux que d’autres produits sur le marché. Seule restriction : il n’est compatible qu’avec la PS5. Du moins, jusqu’à présent.

Le PS VR2 sera compatible avec les PC en 2024

Beaucoup d’utilisateurs ont bidouillé le PS VR2 pour le rendre compatible sur PC. C’était sans compter sur l’annonce inattendue d’un support pour PC comme l’officialise Sony. Le constructeur indique que ses équipes travaillent sur la possibilité de l’utiliser en dehors de la PS5. Dans un billet de blog, la firme déclare : “Nous sommes heureux de vous annoncer que nous testons actuellement la possibilité pour les joueurs du PS VR2 d’accéder à des jeux supplémentaires sur PC afin d’offrir une plus grande variété de jeux en plus des titres disponibles sur PS5”.

Mais ce n’est pas tout puisque sans annoncer de date précise, Sony précise que le PS VR2 pourra être utilisé sur PC en 2024 et invite ses joueurs à “rester à l’écoute pour de nouvelles mises à jour”. Comme expliqué précédemment, beaucoup d’utilisateurs ont tenté de modifier le casque pour le rendre utilisable en dehors de la PS5. Que Sony le fasse officiellement est une bonne nouvelle.

Un an après, Sony a finalement changé d’avis

Il s’agit d’une volte-face pour Sony puisque, il y a un an, le constructeur déclarait à The Verge que le PS VR2 “est conçu pour être utilisé avec la PS5”, rien de plus. Si vous tentez de le connecter à un PC, Windows l’identifie comme un second écran contrairement à SteamVR.

Cette décision de Sony va dans le sens de ses efforts pour se faire une place sur les PC. Le constructeur a bien compris qu’il ne peut pas se contenter que de ses consoles pour vendre, qu’il faut que ses expériences arrivent sur cette plateforme où Microsoft a une large place. Notamment grâce au Xbox Game Pass qui convainc beaucoup de joueurs dont ceux qui profitent du cloud gaming.